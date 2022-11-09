عبدالكريم العبدالله



حذر رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله من التزييف والتزوير والفساد في مختلف المجالات بصفة عامة والشؤون الصحية بشكل خاص، مشيرا الى أنها أصبحت مشكلة عالمية تسعى الدول إلى صياغة معاهدات واتفاقيات لتوحيد الجهود والوصول إلى قوانين متناسقة وموحدة للقضاء على الفساد ومسبباته.



جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي أقامها الاتحاد العربي لمكافحة الفساد والتزوير. وقال الجارالله إن من أهم الحلول لمواجهة الفساد هي «الحوكمة» بالقيادة الرشيدة وضمان إدارة المنظمات أوالمؤسسات بفعالية، مشيرا إلى أنها تتلخص في مفهوم الإدارة الرشيدة التي تتسم بالفعالية، والشفافية والمصداقية. وأضاف: للشريعة الإسلامية جذور راسخة في مفهوم الحوكمة فهي تعضد المبادئ التسعة الأساسية للحوكمة التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي: المشاركة، سيادة القانون، الشفافية، الاستجابة، الإجماع العام، المساواة، الفاعلية والكفاءة، المساءلة، والرؤية الاستراتيجية، ومدى تجذر هذه المبادئ في الشريعة الإسلامية، لافتا الى ان هناك محاور أساسية لنجاح الحوكمة في مكافحة الفساد، وهي وجود رغبة سياسية وطنية صادقة، وتحديث البنية التحتية للكوادر الـفـنـيـة والإداريـة، والقانونية، والجنائية، بالإضافة الى التشريعية، او الرقابية والمحاسبية، فضلا عن الثقافة الاجتماعية الرافضة للفساد في مختلف أشكاله، ومشاركة المجتمع المدني باعتباره إحدى الركائز الأساسية في محاربة ذلك كله، والتواصل مع الشبكات الحلية والعالمية العاملة في مجالات مكافحة الفساد والتزوير. ولفت الى أهمية «الحوكمة» المطلقة في مكافحة الفساد والتزوير، والتي أصبحت قضية عالمية وخاصة في المجالات الصحية، بهدف تعزيز الصحة وزيادة فعالية النظم الصحية وتحقيق رغبات المستفيدين من الخدمات الصحية، مناشدا الجميع تبني نظم حوكمة فعالة لمكافحة الفساد والتزوير والتزييف.