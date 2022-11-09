ذكرت شبكة «إن. بي.سي» الإخبارية الأميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» قرر إنشاء محطات لمراقبة أي تدخل خارجي في انتخابات الكونغرس، بسبب مخاوف من التدخل الخارجي، لاسيما من جانب روسيا وايران والصين.

وأنشأ مكتب التحقيقات مقر قيادة أمنية جديدة للانتخابات مقره في واشنطن ومراكز قيادة منفصلة في جميع المكاتب الميدانية البالغ عددها 56 مكتبا في جميع أنحاء البلاد.



ويعتمد المكتب الجديد بشكل كبير على فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي وحدة مكلفة بمكافحة المعلومات الأجنبية المضللة، لكنها تضم أيضا أفرادا من اقسام: التحقيقات الجنائية والإنترنت ومكافحة الإرهاب.



وستراقب فرق العمل الجديدة التأثير الأجنبي وأي نشاط ضار يمكن أن ينسب إلى حكومة أجنبية أو وكيلها.