بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قد يواجه الديموقراطيون في مجلس النواب، بقيادة رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، ونائبيها لما يقرب من 20 عاما، أكبر تغيير في القيادة منذ عقود، خاصة إذا فقدوا أغلبيتهم، كما هو متوقع، وفقا لتقرير لمجلة «بولتيكيو».

ويتنافس الجمهوريون في مجلس النواب على العديد من المناصب القيادية الرئيسية، وهناك احتمال لوجود رئيس جديد للمجلس وهو كيفن مكارثي، إذا فاز الجمهوريون، حسب تقرير المجلة الأميركية.

ويمكن أن تقدم الأسابيع القليلة المقبلة أكبر تغيير لقيادة مجلس النواب منذ عام 1994، وقد يواجه زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، «أول تصويت احتجاجي في حياته المهنية».



وقد تعهد المرشح الجمهوري لولاية نيو هامبشاير، دون بولدوك، بـ «عدم دعم ماكونيل»، إذا هزم السناتور، ماجي حسن النائبة الديموقراطية عن الولاية.

ومع ذلك، فهناك توقعات على نطاق واسع أن يحظى ماكونيل بدعم معظم أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حسب «بولتيكيو».

أما زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فهو «في وضع آمن»، حتى لو خسر الديموقراطيون الأغلبية، بعد تجاوز التوقعات لما يمكن أن يحققه حزبه في مجلس الشيوخ.



رئاسة مجلس النواب



كان مستقبل قيادة الحزب الديموقراطي في مجلس النواب موضوعا محظورا لفترة طويلة، لكن هذا «على وشك التغيير».

فإذا انقلب مجلس النواب بالفعل، فإن العديد من الديموقراطيين يتوقعون «تحولا كبيرا في صفوف قيادتهم»، وهناك فرصة هائلة لجيل من الشباب، وفقا لـ «بولتيكيو».

وبالنسبة للعديد من أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين، فإن «أقل منصب قيادي يحسد عليه»، هو إدارة ذراع الحملة الانتخابية، خلفا للرئيس الحالي النائب، شون باتريك مالوني (وهو ديموقراطي من نيويورك).



ومر مالوني بدورة مضطربة كرئيس للجنة حملة الكونغرس الديموقراطية، في الآونة الأخيرة، وهو ما لا يضمن فوزه ولم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه للوظيفة.



وحتى الآن أعرب اثنان فقط من الديموقراطيين، كلاهما من كاليفورنيا، عن اهتمامهما بالمنصب، وهما النائبان: توني كارديناس وآمي بيرا، ولم يصرح أي منهما رسميا عن نيته ذلك، وفقا لـ «بولتيكيو».

واتخذ السناتور، مونتانا ستيف داينز، خطوة غير عادية بالإعلان عن نيته رئاسة اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ، ولم يظهر الديموقراطيون الاهتمام نفسه بافتتاح لجنة حملتهم.



المتحدث وزعيم الأغلبية



مكارثي وستيف سكاليس هما المرشحان المفضلان لمنصب المتحدث وزعيم الأغلبية، على التوالي، في الحزب الجمهوري، حسب «بولتيكيو».

ويتنافس 3 جمهوريين بارزين جميعا على المنصب، وهم: رئيس لجنة الكونغرس النائب توم إمر، ورئيس لجنة الدراسة النائب جيم بانكس، ونائب الرئيس ويب درو فيرغسون.



ويتوقع العديد من الأعضاء أن الحزب الجمهوري سيجري تصويتا نهائيا بين المرشحين الأولين فقط.