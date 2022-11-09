وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.براك الشيتان نص على التالي:



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الاثنين 7/11/2022 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان ان مجلس الوزراء اعتمد مراسيم بتعيين قياديين في عدد من مؤسسات الدولة.



وإذ نهنئ القياديين بتوليهم مناصبهم متمنين لهم التوفيق والنجاح في المهام الموكلة لهم، فإن فرض الرقابة النيابية على اجراءات التعيين تتطلب توجيه السؤال التالي، للإفادة وتزويدي بالآتي:



1 - بناء على المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2022، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل اللجان لاختيار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية مع بيان جهة عمل كل عضو فيها.



2 - حددت المادة 2 من القرار رقم 8 لسنة 2018 الشروط والضوابط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة ادائه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاختبار والإجابة لكل قيادي، بالإضافة الى النموذج الاسترشادي، وبيان تاريخ تسليمه لكل مرشح للتعيين.



3 - نصت المادة (30 مكرر) من المرسوم رقم 111 لسنة 2015 بتعديل المرسوم الصادر في ابريل من عام 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على ان يرشح الوزير المختص عدد ثلاثة على الاقل لشغل الوظيفة القيادية، يرجى تزويدي بالأسماء الثلاثة المرشحة لكل منصب قيادي التي رفعت من الوزراء المعنيين.



4 - نصت المادة المذكورة أعلاه على ان من شروط شغل المنصب ان يقدم المرشح لشغل الوظيفة القيادية تصورا لتطوير العمل، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التصورات التي قدمها المرشحون.



5 - نصت المادة المذكورة اعلاه على اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل الدورات وموعد ومكان انعقادها والمدة التي خصصت لها، وتزويدي بما يثبت حضور المرشحين للدورات سالفة الذكر واجتيازها.



6 - هل استثني اي قيادي من المذكورين في بيان مجلس الوزراء من شرط توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسمائهم وأسباب استثنائهم لكل منهم على حدة.



7 - هل تأكدتم من عدم وجود حالة تعارض مصالح بين هؤلاء القياديين وجهات عملهم؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.