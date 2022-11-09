ما عدد الحالات التي منحت أجهزة تعويضية وكلفتها منذ صدور القانون؟

وجّه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن أسباب ومبررات حرمان الكويتية التي ترعى ابناً معاقاً من زوج غير كويتي من الامتيازات.



ونص السؤال على ما يلي:



تضمن القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الحقوق والامتيازات التي تمنح للمرأة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا، من بينها الحق في «صرف مخصص شهري إذا كان الابن ذا إعاقة شديدة وفي حال كانت لا تعمل، وكذلك الحق في زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، فضلا عن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر إذا كانت موظفة في القطاع الحكومي وغيرها من الحقوق ذات الصلة، لكن عند التطبيق العملي للقانون، حرمت المواطنة الكويتية التي ترعى أبنا معاقا من زوج غير كويتي من الكثير من تلك الامتيازات»، على الرغم من أن المادة الثانية من القانون نصت صراحة على أن «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون. ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى».



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب ومبررات حرمان الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الامتيازات المقررة في القانون المشار إليه، المتعلقة بالخدمات الصحية، والتعليمية، والحقوق الوظيفية، وما السند القانوني لحرمانهن من تلك الحقوق؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة التنفيذية للهيئة والقرارات الوزارية والتعاميم والمستندات ذات الصلة.



2- عدد حالات النساء اللاتي يقمن على رعاية أبناء معاقين ومقيدين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللاتي استفدن من القانون منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وعدد الحالات التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي، ونوع الخدمات التي تتلقاها كل فئة، وعدد الطلبات التي قدمت للهيئة لإدراج أسماء معاقين، وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض وسنده.



3- عدد الحالات التي منحت أجهزة تعويضية وكلفتها منذ صدور القانون والعمل به حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم عدد الكويتيات اللاتي يرعين أبناء معاقين من أزواج غير كويتيين؟



4- كم تبلغ جملة المساعدات المقدمة إلى هذه الفئة، وعدد المستفيدين منها؟