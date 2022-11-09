أطلقت إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت حملتها السنوية للتبرع بالدم لمنتسبيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم المركزي في كلية العلوم الحياتية بمدينة صباح السالم الجامعية.



بدوره، أشار القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس، إلى أن إدارة الأمن والسلامة اعتادت القيام بهذه الحملة سنويا بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم المركزي من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وذلك بين شهر نوفمبر وديسمبر، والتي بدأت انطلاقتها بكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وأوضح الخميس أن الهدف من هذه الحملة هو الوصول إلى ما لا يقل عن 350 متبرعا، تحقيقا لأهداف بنك الدم المركزي ولخدمة المجتمع، مبينا أن الحملة ستنطلق أيضا في موقع الخالدية 23 الجاري ، والتي تستهدف الإدارة خلالها الوصول إلى ما لا يقل عن 300 متبرع، داعيا الجميع إلى المساهمة بالتبرع اهتماما بالجانب الصحي والجانب الديني بمضاعفة الأجر، شاكرا للجميع حسن تعاونهم.