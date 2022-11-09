أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين حرص الكويت على مواصلة التعاون الوثيق القائم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



جاء ذلك في تصريح للسفير الهين لـ «كونا» بعد اجتماع مع رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير الأرجنتيني فيديريكو فاليخاس بمقر المندوبية الأرجنتينية في جنيف، حيث استعرض الطرفان التحديات الصعبة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث.



وأكد السفير الهين أن الكويت تشارك بفاعلية في كل أعمال المجلس وأنشطته منذ تأسيسه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس في 15 مارس 2006 علما أنها كانت من ضمن الأعضاء الـ 47 في المجلس خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.



وأشار إلى أنه جدد للسفير فاليخاس دعم الكويت للجهود التي تبذلها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان خاصة في الظروف الراهنة، حيث تهدد النزاعات المسلحة كل الحقوق الأساسية التي وردت في الصكوك والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وأولها الحق بالحياة والعيش بكرامة.



وذكر السفير الهين أن مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على معاناة العديد من الشعوب، لاسيما الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بمناقشة هذه الانتهاكات في البند السابع من جدول الأعمال الذي تقاطع أعماله مجموعة الدول الغربية.



كما أكد الدور المهم الذي يؤديه مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة والمسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.