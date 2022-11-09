ليلى الشافعي



وجه وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر عبدالعزيز الماجد لاستمرار الهيئة في تكثيف برامج ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة. وقال الماجد في تصريح صحافي عقب استقباله مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالإنابة م.حمد البرجس إن الهيئة نجحت في إطلاق 46 خدمة الكترونية من خلال موقعها و36 خدمة عبر «سهل» من بينها تلقي المشمولين بالرعاية وكل المستفيدين من خدمات الهيئة لتنبيهات دورية بشأن مستجدات معاملاتهم لدى الهيئة ومستحقاتهم المالية مع إمكانية تحويلها الى حساباتهم بمجرد إمداد الهيئة عبر التطبيق بأرقام تلك الحسابات.



وكشف أن الهيئة تقدم خدمات الصرف المباشر للمستحقات عبر الحسابات المصرفية للمستفيدين، حيث نجحت في تحويل أكثر من 31 مليون دينار لحسابات المشمولين بالرعاية والمستحقين عبر الموقع والتطبيق، وذلك منذ انطلاقه في سبتمبر 2021. مشددا على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، لاسيما مع ارتفاع عدد المستفيدين من رعاية الهيئة لنحو 48.8 ألفا، بنهاية أكتوبر 2022 منهم 20% من القصر و70% من الراشدين والبقية للفئات الأخرى وتشمل المراحيم والمحجور عليهم والمفقودين، والرعاية الخاصة والاثلاث، مشيرا الى أن العدد التراكمي للمستفيدين من رعاية الهيئة تجاوز 350 ألفا من أبناء الكويت بنهاية أكتوبر.



من جهته، شدد البرجس على حرص الإدارة التنفيذية على وضع خطط تطوير تتناسب مع احتياجات الهيئة والمشمولين برعايتها وتواكب خطط الدولة وتوجيهات الحكومة وبما يحافظ على ريادة الهيئة الإقليمية.



وأضاف البرجس أن الهيئة نجحت، وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية في التواصل الفعال مع مختلف الجهات ذات الصلة بعملها، وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية.