بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان مع سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت وسفيرة فرنسا لدى الكويت كلير لوفليشر، كل على حدة، العلاقات الثنائية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في بيان، أن الوزير الشيتان بحث مع السفير المصري سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن الاعتزاز بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين البلدين.



وأعرب الوزير الشيتان كذلك عن تطلعه إلى المزيد من أوجه التعاون المثمر بين الكويت ومصر على مختلف الصعد.



كما أجرى الوزير الشيتان مباحثات مع السفيرة الفرنسية تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وعبر الشيتان عن الاعتزاز بالمستوى «المتميز» الذي تشهده العلاقات بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من أوجه التعاون المثمر بينهما.