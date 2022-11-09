الجيزة - أ ش أ: انهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة عزبة الصعايدة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، وسط معلومات عن وجود ضحايا أسفل الأنقاض.



وأصيب 3 مواطنين على الاقل تم نقلهم بواسطة الأجهزة المختصة إلى مستشفى إمبابة العام، غادر اثنان منهم المستشفى بعد استقرار حالتهما وتلقيهما الاسعافات اللازمة، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" على موقعها الالكتروني.



وقالت غرفة عمليات الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في وقت سابق إنها تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بعزبة الصعايدة بحي إمبابة، مشيرة الى انه انتقل على الفور رجال الإنقاذ لرفع أنقاض المنزل وإنقاذ سكانه من أسفل الأنقاض.



كما قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني بمحيط المنزل المنهار، لإتاحة الفرصة لرجال الإنقاذ للعمل بسهولة وسرعة من جانب، وحماية سكان المنطقة من جانب آخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.