قالت وزارة النفط في بيان صحافي، ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا بمعية وزير الخارجيه الشيخ سالم العبد الله قاما بزيارة لمعرض دولة الكويت المقام ضمن فعاليات مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ ( COP27) وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والذي ترأس وفد دولة الكويت فيه ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما والمقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيه الشقيقة.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ان مشاركة الكويت بالمؤتمر تأتي في إطار حرصها على المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الآثار المترتبة لظاهرة التغير المناخي.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي قدمها القائمون على المعرض والمشاركون بفعاليات المؤتمر واستعراض الجهود والمشاريع النفطية الكبري التي تنفذها الكويت لخفض الانبعاثات، الأمر الذي عكس صورة مشرفة لدولة الكويت بالمحافل الدولية .

وتستضيف شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27" الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة وزعماء ووفود من 197 دولة.