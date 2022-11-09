ألاء خليفة

أعلنت الناطق الرسمي بوزارة التعلیم العالي الوكیل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافیة فاطمة السنان، إن وزارة التعلیم العالي باشرت في اتخاذ خطوات جادة نحو إبراز دور العمل في المكاتب الثقافیة، وتقویة التواصل بینھا وبین أبنائنا الدارسین في الخارج من خلال فتح قنوات مباشرة عبر حسابات وسائل التواصل الرسمي للوزارة في تویتر والانستغرام.

حیث ستخصص الوزارة أسبوع من كل شهر ابتداء من يوم الأحد الموافق 2022/11/13 ، للتعريف بالمكتب الثقافي وتسليط الضوء على المهام الثقافية والمالیة والأكادیمیة، وإبراز أهم الانجازات التي قامت بها المكاتب الثقافية، بالإضافة إلى استقبال استفسارات ابنائنا المبتعثین والرد علیھا عبر الحسابات الرسمية للوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرئيس او الملحق الثقافي في المكاتب الثقافية ، ويأتي ذلك ايمانا من وزارة التعليم العالي على أهمية متابعة شؤون أبنائنا الدارسين في الخارج والتواصل معهم، و تذلیل العقبات التي تواجهم وإيجاد الحلول المناسبة لهم.