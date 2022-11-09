بشكل مفاجئ ظهر النجم السوري وائل شرف ببث مباشر عبر حسابه الرسمي على "تيك توك" يظهر محادثة بينه وبينه الفنان السوري يحيى بيازي حيث ظهر الأخير بحالة مرضية صعبة ويفقد القدرة على النطق السليم.

وشكر يحيى خلال البث المباشر زميله وصديقه وائل شرف على اتصاله واطمئنانه عليه بينما عاتب زملاءه الذين لم يتصلوا به أو يطمئنوا عليه في حين أجابه وائل أن "عدم اتصال الزملاء قد يكون بسبب مشاغل الحياة والتصوير" فرد يحيى: "انت أيضاً عندك مشاغل ولكنك اتصلت واتطمنت عني".

وأكد النجم وائل شرف خلال تواجده بتونس أن زميله وصديقه الفنان يحيى بيازي يعاني من التهاب في النخاع الشويكي ومرض التصلب "اللويحي" وهو ما أثّر على قدرته على النطق والحركة بشكل سليم.

وأضاف وائل أن يحيى في مرحلة متقدمة من المرض ويخضع للعلاج المستمر متمنياً له الشفاء العاجل والصحة والعودة لعمله.

واشتهر الفنان يحيى بيازي بشخصية "خاطر" في مسلسل باب الحارة الذي حقق نجاحاً كبيراً من خلاله.

وشارك يحيى مؤخراً ببطولة مسلسل "الوسم" برفقة النجم السوري قصي خولي وحقق العمل نجاحاً جيداً.