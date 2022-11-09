أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية أن حصاد مشروع أشجار الزيتون الوقفي بالمملكة الهاشمية الأردنية، بلغ 860 شجرة يُصرف من ريعها على الأرامل والأيتام والمحتاجين في عدة دول

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية نصار العبدالجليل: إن الجمعية أطلقت في وقت سابق مشروع أشجار الزيتون الوقفي على مساحة 12 ألف متر مربع، بهدف زراعة الأشجار المثمرة، بمساهمات من المتبرعين تتضمن حصة من أرض المزرعة ونسبة من تكاليف التطوير والتجهيزات.

وأوضح العبد الجليل أن الجمعية استهدفت إنشاء المشروع في مدينة الرمثا الأردنية المشهورة بزراعة أشجار الزيتون، نظراً لملائمة التربة والأجواء المناخية لزراعتها وهو ما يؤدي إلى غزارة إنتاجيتها.

مشيراً إلى أهمية مشروع أشجار الزيتون وأهدافه المتمثلة في تحقيق التنمية الإنسانية بسعة شمولها، والعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستفيدة من ريع المزرعة كاليتامى والأرامل والقصر والمحتاجين، بالإضافة إلى ديمومة الخير لأكبر وقت ممكن، وبقاء أجر الصدقة الجارية للمتبرعين.

هذا وقد ثمن العبد الجليل ما قدمه المتبرعون من عطاءات متواصلة لهذا المشروع المبارك، سائلاً العلي القدير أن يكتب لهم أدوم الأجور وأبقاها،

في السياق ذاته أعلن العبد الجليل عن قيام الجمعية بتوزيع 5000 شتلة زيتون في دولة ألبانيا، تم تخصيصها للمساجد ومزارع الفقراء بما يعود عليهم بالنفع والخير، موضحاً أن التبرع لمشروعات الجمعية متاح عبر الموقع الإلكتروني للجمعية alensaniya.org.kw أو من خلال الخطوط الساخنة 98804445- 22523426، سائلاً العلي القدير أن يكتب للمتبرعين والمتصدقين أعظم الأجر والثواب.