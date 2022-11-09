عبدالعزيز الفضلي

تعرضت طالبة في احدى مدارس المرحلة المتوسطة الى ضيق في التنفس بسبب مرض الربو الذي تعاني منه الامر الذي ادى الى سرعة نقلها للمستشفى لتلقي العلاج .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة ل"الأنباء"، ان الطالبة التي تعاني من مرض الربو تعرضت الى ضيق في التنفس، مشيرةً الى انه لا يوجد ممرضة في العيادة المدرسية والتي تغيبت عن العمل منذ الاسبوع الماضي مما جعل مديرة المدرسة الاتصال في الاسعاف وابلاغ ولي الامر بحالة ابنته .

واوضحت المصادر الى انه على الفور وصلت الاسعاف وتم نقل الطالبة الى المستشفى لتلقي العلاج، داعيةً وزارة التربية الى تخصيص ممرضتين في المدرسة لمثل هذه الظروف الطارئة .