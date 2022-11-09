أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد والتي تشتمل على 328 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 14/4/2018.
وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 10/11/2022 13/11/2022، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 14/11/2022، وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 16/11/ 2022.
ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وبينت أن يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 14/11/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وهذه أسمائهم:
0001 ياسر راشد سعود ماطر
0002 احمد عبدالرحيم علي الكندري
0003 عزيزه سعود مبارك المجدلى واختها
0004 محمد غازى جاسي العازمى
0005 احمد سالم فالح العازمى
0006 جابر حسن عبد الجبار القلاف
0007 عبد الله الهذيلى عبيد فهد
0008 فهد غانم سعيد غدوف الهاجري
0009 عبيد سعود عبيد العتيبي
0010 حسن محمد سعيد نديل العجمي
0011 على محمد على العجمى
0012 محمد عبدالله درويش صالح
0013 بدر محمد ثقل الدوسرى
0014 ثامر سعد رجا العازمى
0015 محمد عيد سعد العازمى
0016 احمد عيد سعد العازمى
0017 ملحه هاجد عتيج العتيى وابنائها
0018 حمود فجرى حمود القريافى
0019 خالد مبارك محمد العازمى
0020 ثامر بهاء عبد القادر الابراهيم
0021 منصور سعد رغيان العازمى
0022 باقر حسين محمد
0023 محمد فجرى حمود القريافى
0024 عبد الله سليمان محمد الشيبانى
0025 حسين عابد عبدالله عبدو
0026 مشعل فارس ضافي القحطاني
0027 عبيد منصور حمود القريافى
0028 ناصر سعد حمود القريافى
0029 احمد حمد بداح العازمى
0030 احمد فجرى حمود القريافى
0031 احمد جمال عثمان الايوبى
0032 طاهر مصطفى فاضل الشيرازى
0033 مرزوق شبيب سالم العازمى
0034 يوسف على حسين الصالح
0035 فهد لافي سعيد العازمي
0036 نايف غصاب محمد العازمى
0037 على حسين مسعود المرى
0038 ابراهيم عيد ماطر
0039 يوسف سالم علي العازمي
0040 سلطان سعود مصبح العازمي
0041 سالم حمد سالم العازمى
0042 خالد محمد على العجمى
0043 طلال صقر شويمي العازمي
0044 وليد حامد تركى الشمرى
0045 جابر علي مبارك العازمي
0046 فهد شافي نحيطر العازمي
0047 سعد حمد بداح العازمي
0048 خالد عبد العزيز أحمد عبد الله محمد
0049 محمد عدنان تركى الفصام
0050 سلطان سعد محمد عبيد
0051 محمد راشد فالح الميع العازمي
0052 خالد لافى شلاش العازمى
0053 عبدالمحسن على محمد البديوى
0054 عبد الله ثميل بشير العنزى
0055 حمد حمود هلال المطيرى
0056 محمد قبلان ناصر غربين
0057 مجبل عيد سعد العازمى
0058 محمود على حسن الريس
0059 حسن عبدالله حسن الجارالله
0060 محمد عبد الله جعفر الكندرى
0061 ناصر عادل ماجد بورسلى
0062 فيصل خالد فيصل العنزي
0063 عبدالله عادل عبدالله الحسينان
0064 قبلان فلاح قبلان العازمي
0065 جمال طلحه سليمان فهد البلوشي
0066 عادل خالد مطلق القريافي
0067 خلفان محمد خلفان كنعان
0068 عبد الله حمود فهد الخالدي
0069 احمد مجيد عباس دشتى
0070 وليد سليمان فضاله احمد
0071 عبد العزيز عبدالله عبد الهادى شبيب
0072 خالد ماجد شجاع العتيبي
0073 محمد سعود أحمد العبدالهادي الدوسري
0074 ماجد عدنان ماجد بورسلى
0075 محمد صالح حسين العازمى
0076 راشد هادي سعود العازمي
0077 يحيى عبد الرزاق ابراهيم المحبوب
0078 وليد مجيد حميد محمد
0079 مشعل حسين مسعود المري
0080 سند لافي سند الجميلي
0081 وليد خالد يوسف القحطاني
0082 طلال فيصل رشيد حبيليص
0083 محمد حسين عيدان محميد المحميد
0084 عبدالله براك عبدالمحسن الفهد
0085 طلال عطشان عزاره الضفيري
0086 خالد عوض سعد الحربى
0087 فهد وليد علي بارون
0088 ناصر بدر مسفر الديحاني
0089 نايف جمعان فلاح العازمي
0090 بدر خالد خلف البابطين
0091 عبد العزيز فهد ضيف الله العتيبى
0092 حمد لافي حمد العازمي
0093 على زيد عويد العازمى
0094 سعود منصور محمد الدوسري
0095 علي حسين علي داود
0096 جراح خالد عيد العنزي
0097 سعد رياض سعود الرباح
0098 عبد الله عبد الحميد راشد الملا محمد
0099 بندر فهيد جار الله العجمى
0100 عبد الله يوسف محمد اكبر بن على
0101 صلاح محمد ظاهر العازمي
0102 عبد الله أحمد عبد علي حيدر عبد علي
0103 عبدالله فهد عبدالله الدوخي الصانع
0104 علي بدر عبد العزيز العويس
0105 محمد فلاح قبلان العازمى
0106 احمد محمد سليمان الفهد
0107 محمد سليمان محمد العتيبي
0108 عبد الله بكر سليم الديحانى
0109 يعقوب عماد صالح بوحمد
0110 بدر على مبارك مرزوق
0111 راشد فهد محمد العازمي
0112 يحيى عادل يوسف اليوسف
0113 عبدالله مطر مفضي الشمري
0114 فالح سعود شجاع العتيبى
0115 حسين ياسين دلي عوده
0116 عيسى سلمان عيسى العود
0117 سفر فهد سعود سفر السهلي
0118 عبدالله صالح عبدالله الحمادي
0119 ناصر محمد سعد الدوسرى
0120 نايف فهد رومى الظفيرى
0121 عبدالعزيز نايف مبارك المطيرى
0122 فواز مرزوق صياح العتيبى
0123 عبدالرحمن محمد سعد السويلم
0124 عباس فاضل عباس عبدالرحيم
0125 جراح ناصر سالم العازمي
0126 عبد الله لافى جليدان الحريجى
0127 ناصر ماجد مفرج الدوسري
0128 عبدالرحمن بدر صالح الحوال
0129 محمد مبارك فالح العازمى
0130 علي صالح شريم العجمى
0131 عيسى يعقوب حسين الكندرى
0132 احمد عدنان طاهر الحرز
0133 محمد سعد عايش الحسيني
0134 محمد نبيل عبدالرحمن الزواوي
0135 مشعل فهد مشعل العتيبى
0136 مبارك مطلق هادي الرشيدي
0137 مصعب نواف عواد الزعبي
0138 عبدالعزيز يوسف حسن ابل
0139 عبد اللطيف داوود سليمان الخنيني
0140 مسفر مناحي عاطف العجمي
0141 ثامر عايد صالح الرشيدى
0142 احمد فاضل عباس عبد الرحيم
0143 ماجد فهيد فالح الملعبي
0144 بدر علي محمد المساعد
0145 أحمد صالح ابراهيم حسين
0146 سعد خالد احمد الصالح
0147 خالد جلوى ناصر العازمى
0148 حمد علي محمد العجمي
0149 خليفه وليد خليفه السويدان
0150 مشارى ابراهيم راشد الحفيتى
0151 عبد الله فهد عبد الله العجمي
0152 عيسى محمد على الهولى
0153 حسام راشد سعد العصفور
0154 مشاري صلاح محمد الحداد
0155 نجيب محسن عبدالرضا عوض
0156 احمد عبد الخالق حسين الفرج
0157 عبدالله عدنان عبدالله بن غيث
0158 عبدالرحمن عبدالله فالح القحطاني
0159 نواف عبد الله جريدى الرشيدى
0160 عبدالرحمن منيف عبدالرحمن الهاجري
0161 عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى
0162 خليفه علي حسين عبدالله
0163 ماجد مدهش محمد المطيري
0164 فيصل محمد مناور المطيرى
0165 ابراهيم مرزوق عواد العازمي
0166 محمد فهد احمد سيد يوسف
0167 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن التنيب
0168 سالم فهيد خالد العجمي
0169 عمر مصطفى محمد الكندري
0170 حمد طارق حمد الشطي
0171 حيدر فلاح حسن ماحسين
0172 محمد عيسى عبد الصمد عبادى
0173 بدر عبدالله بدر المطيري
0174 محمد نور عماد عجاج
0175 علي شافي نحيطر العازمي
0176 خالد جابر عيد العازمى
0177 حمد أيمن خالد الرويشد
0178 بدر ناصر جمعه الكعاك
0179 محمد سعد بريدان العازمي
0180 عثمان مفرج فلاح العازمى
0181 عبدالرحمن شاكر فليحان العنزي
0182 عبد العزيز جاسم على السيف
0183 فواز مزيد طالع المطيرى
0184 احمد محمد سعيد المحمد
0185 محمد ماجد عبد العزيز الحمزه
0186 منصور عبد الله محمد العجيل
0187 عبد العزيز سامى محمود الربيعه
0188 معن احمد عبد الكريم البدر
0189 عبد العزيز عياد سليمان العازمى
0190 عبدالله ابراهيم عبد على مهنا الخليفه
0191 يوسف عبد الله صالح التنيب
0192 منيف جعفر سعد الهاجرى
0193 بدر ناصر حمد القحطاني
0194 على ابراهيم يوسف الشيبه
0195 حمد جميل ناصر سعود العازمي
0196 نواف حسن عبد النبي الصايغ
0197 عبد العزيز هشام عبد العزيز الزامل
0198 بسام نايف لافي الديحاني
0199 ابراهيم سليمان مبارك الكويران
0200 فيصل محمد فهاد القحطاني
0201 يوسف احمد مفرح الاسود العازمي
0202 محمد سالم محمد الجبر
0203 اشرف ابراهيم عبدالوهاب البناي
0204 عمار محمد عباس عيدان عباس
0205 مشارى عبدالله ابراهيم العتيبى
0206 عبد الله ساير راكان الظفيرى
0207 فوزان فيصل عبد اللطيف الفوزان
0208 محمد على محمد الزعبى
0209 مساعد عبد الله جعفر الكندرى
0210 عمر بدر عبد اللطيف بن ناجى
0211 عايض مطلق متروك العتيبي
0212 فيصل مطلق شليويح المطيرى
0213 عبدالله مشعل خلف المسفر
0214 فيصل عبد الله على الصفار
0215 فاضل رضا علي ميرزا
0216 نايف عادل سالم السويلم
0217 مشاري مسعد حمدي الديحاني
0218 فهد فالح سيف العازمى
0219 عبدالرحمن راشد علي عبدالله
0220 فهد حزام فواز العنزي
0221 محمد مناحي ذعار المطيري
0222 احمد سعد عبد العزيز العويش
0223 سعد محمد عبدالله العجمي
0224 فلاح محمد فهد العجمى
0225 عيد دكام عيد العجمى
0226 عبدالرحمن عماد عجاج
0227 عبدالعزيز سيد عدنان سيدمهدي قتالي
0228 سعود هادى سعيد الهاجرى
0229 نايف هذال سعد المطيرى
0230 عبدالعزيز ابراهيم علي السويلم
0231 سعد فهد فهاد المقبول
0232 ابراهيم عصام جاسم العبيد
0233 احمد عبدالله عبدالوهاب الدوسري
0234 حسين جاسم محمود المعراج
0235 سالم يوسف خليفة الخرينج
0236 نهار ناصر محمد الهاجري
0237 محمد مخلد فالح العازمى
0238 طارق محمد مرزوق العنزى
0239 سلطان عيد حمود العتيبي
0240 شاهين عبد الله عمران بنوان الغنيم
0241 عبدالرحمن محمد عبدالله المطيري
0242 عبدالعزيز سعود حمود الديحانى
0243 سالم صباح غلوم سالم
0244 عيسي عادل جواد الصايغ
0245 عبدالله جابر عبدالله الكندرى
0246 صباح عبدالرحمن صباح العلى
0247 عبدالعزيز ابراهيم خميس الغريب
0248 عبدالرحمن سالم سعيدان السليماني
0249 محمد ناصر يوسف رجب
0250 عبدالله جليل ابراهيم ابراهيم
0251 حسين هانى اسماعيل جرخي
0252 حمد سعيد ساعد الحريجى
0253 ابراهيم جمعه محسن الشمرى
0254 خالد عبود مسلم العازمي
0255 احمد عبد المحسن سعود السنعوسي
0256 على عدنان غلوم بولند
0257 احمد عبدالرزاق نصيب الدرعي
0258 ناصر بدر فلاح العازمي
0259 يوسف ابراهيم خليل الشطي
0260 عبد الرزاق عبد اللطيف عبد العزيز جاسم صادق
0261 عبد الرحمن عبد الله احمد السلطان
0262 بدر سلطان مبارك السلطان
0263 ابراهيم احمد فهيد العازمي
0264 عبد العزيز سعد مشيعيب المطيرى
0265 ماجد عبد الرحمن سعد الشاهين
0266 فواز عبد الله محمد الفضلي
0267 عبد الله سرور هواش العتيبى
0268 فهد سامى عمار العميره
0269 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم العوضى
0270 أحمد حسين علي الصعيليك
0271 على حسين على عبد الله
0272 عبد اللطيف عبد الرحمن راشد المرشد النملان
0273 سالم بدر سالم الرشود
0274 سالم شلاش سالم المنزل
0275 محمد بدر عبدالله الكفيف
0276 بدر باسل بدر الشطى
0277 طلال هشام يوسف الزيد
0278 ثامر منصور داخل الفضلى
0279 سعود بدر ناصر العتال
0280 سعد هادى فهد العجمى
0281 محمد سعد مقعد العتيبي
0282 خالد جمال حمد العمار
0283 احمد علي عبدالله الصفار
0284 حسين باتل ناصر الهران
0285 محمد عبد الله عيسى الجناع
0286 عبد الرحمن عدنان سليمان البالول
0287 عبد الله عيد حبيب البناقي
0288 سعود عبدالعزيز فهد العسلاوي
0289 احمد صلاح احمد مراد الكندري
0290 ناصر حمود فالح الحتيته المطيري
0291 عيد ناصر فلاح العازمى
0292 عبد العزيز عامر مخلف العنزي
0293 حمود مبارك راجس العدواني
0294 فايز مرضى حسين العنزى
0295 محمد خالد جاسم الفريح
0296 محمد شبيب محمد العازمي
0297 سليمان محمد سليمان الحميدان
0298 عبد المحسن شاكر ابراهيم القطان
0299 عبدالله لافى مطلق العتيبى
0300 منير محمد فهد العتيبى
0301 مساعد عصام ياسين محمد
0302 فيصل عبد الرزاق مبارك السليم
0303 محمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي
0304 عبدالرحمن ماهر احمد حسن
0305 علي امير طاهر الشمالي
0306 مبارك كريمان صعفق الظفيرى
0307 على عبد الله عبد الرضا عباس
0308 وليد خالد سويد الشمري
0309 عبدالعزيز جابر عبدالعزيز العنزى
0310 عبدالله عبدالوهاب طاهر الحرز
0311 يوسف سيف محمد العازمي
0312 يوسف محمد مبرك العازمي
0313 عبدالعزيز حسين محمد العازمي
0314 احمد سلطان بندر العتيبى
0315 محمد احمد حسين دشتى
0316 عثمان عبدالله راشد الحسيني
0317 احمد حزام القفيلى المطيرى
0318 على فهد عامر الخصيلى
0319 عثمان عبدالعزيز حاجي احمد
0320 عبد الله خليفه جاسم الفضاله
0321 عبدالعزيز مصطفى رجب رضا
0322 عمر مفيد خالد عيد
0323 رباح سعود عبدالعزيز الرباح
0324 ناصر سلطان طاهر الشمرى
0325 محمد سعد فهد النصافي
0326 عذبي عادل مطر الزيد
0327 عبد العزيز جاسم محمد اكبر
0328 عبد الله بدر حمد العجمى