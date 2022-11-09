أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية مـن (N5) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب صباح الاحمد والتي تشتمل على 328 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 14/4/2018.

وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يوم الخميس والاحد 10/11/2022 13/11/2022، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الإثنين 14/11/2022، وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 16/11/ 2022.

ودعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وبينت أن يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 14/11/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وهذه أسمائهم:

0001 ياسر راشد سعود ماطر

0002 احمد عبدالرحيم علي الكندري

0003 عزيزه سعود مبارك المجدلى واختها

0004 محمد غازى جاسي العازمى

0005 احمد سالم فالح العازمى

0006 جابر حسن عبد الجبار القلاف

0007 عبد الله الهذيلى عبيد فهد

0008 فهد غانم سعيد غدوف الهاجري

0009 عبيد سعود عبيد العتيبي

0010 حسن محمد سعيد نديل العجمي

0011 على محمد على العجمى

0012 محمد عبدالله درويش صالح

0013 بدر محمد ثقل الدوسرى

0014 ثامر سعد رجا العازمى

0015 محمد عيد سعد العازمى

0016 احمد عيد سعد العازمى

0017 ملحه هاجد عتيج العتيى وابنائها

0018 حمود فجرى حمود القريافى

0019 خالد مبارك محمد العازمى

0020 ثامر بهاء عبد القادر الابراهيم

0021 منصور سعد رغيان العازمى

0022 باقر حسين محمد

0023 محمد فجرى حمود القريافى

0024 عبد الله سليمان محمد الشيبانى

0025 حسين عابد عبدالله عبدو

0026 مشعل فارس ضافي القحطاني

0027 عبيد منصور حمود القريافى

0028 ناصر سعد حمود القريافى

0029 احمد حمد بداح العازمى

0030 احمد فجرى حمود القريافى

0031 احمد جمال عثمان الايوبى

0032 طاهر مصطفى فاضل الشيرازى

0033 مرزوق شبيب سالم العازمى

0034 يوسف على حسين الصالح

0035 فهد لافي سعيد العازمي

0036 نايف غصاب محمد العازمى

0037 على حسين مسعود المرى

0038 ابراهيم عيد ماطر

0039 يوسف سالم علي العازمي

0040 سلطان سعود مصبح العازمي

0041 سالم حمد سالم العازمى

0042 خالد محمد على العجمى

0043 طلال صقر شويمي العازمي

0044 وليد حامد تركى الشمرى

0045 جابر علي مبارك العازمي

0046 فهد شافي نحيطر العازمي

0047 سعد حمد بداح العازمي

0048 خالد عبد العزيز أحمد عبد الله محمد

0049 محمد عدنان تركى الفصام

0050 سلطان سعد محمد عبيد

0051 محمد راشد فالح الميع العازمي

0052 خالد لافى شلاش العازمى

0053 عبدالمحسن على محمد البديوى

0054 عبد الله ثميل بشير العنزى

0055 حمد حمود هلال المطيرى

0056 محمد قبلان ناصر غربين

0057 مجبل عيد سعد العازمى

0058 محمود على حسن الريس

0059 حسن عبدالله حسن الجارالله

0060 محمد عبد الله جعفر الكندرى

0061 ناصر عادل ماجد بورسلى

0062 فيصل خالد فيصل العنزي

0063 عبدالله عادل عبدالله الحسينان

0064 قبلان فلاح قبلان العازمي

0065 جمال طلحه سليمان فهد البلوشي

0066 عادل خالد مطلق القريافي

0067 خلفان محمد خلفان كنعان

0068 عبد الله حمود فهد الخالدي

0069 احمد مجيد عباس دشتى

0070 وليد سليمان فضاله احمد

0071 عبد العزيز عبدالله عبد الهادى شبيب

0072 خالد ماجد شجاع العتيبي

0073 محمد سعود أحمد العبدالهادي الدوسري

0074 ماجد عدنان ماجد بورسلى

0075 محمد صالح حسين العازمى

0076 راشد هادي سعود العازمي

0077 يحيى عبد الرزاق ابراهيم المحبوب

0078 وليد مجيد حميد محمد

0079 مشعل حسين مسعود المري

0080 سند لافي سند الجميلي

0081 وليد خالد يوسف القحطاني

0082 طلال فيصل رشيد حبيليص

0083 محمد حسين عيدان محميد المحميد

0084 عبدالله براك عبدالمحسن الفهد

0085 طلال عطشان عزاره الضفيري

0086 خالد عوض سعد الحربى

0087 فهد وليد علي بارون

0088 ناصر بدر مسفر الديحاني

0089 نايف جمعان فلاح العازمي

0090 بدر خالد خلف البابطين

0091 عبد العزيز فهد ضيف الله العتيبى

0092 حمد لافي حمد العازمي

0093 على زيد عويد العازمى

0094 سعود منصور محمد الدوسري

0095 علي حسين علي داود

0096 جراح خالد عيد العنزي

0097 سعد رياض سعود الرباح

0098 عبد الله عبد الحميد راشد الملا محمد

0099 بندر فهيد جار الله العجمى

0100 عبد الله يوسف محمد اكبر بن على

0101 صلاح محمد ظاهر العازمي

0102 عبد الله أحمد عبد علي حيدر عبد علي

0103 عبدالله فهد عبدالله الدوخي الصانع

0104 علي بدر عبد العزيز العويس

0105 محمد فلاح قبلان العازمى

0106 احمد محمد سليمان الفهد

0107 محمد سليمان محمد العتيبي

0108 عبد الله بكر سليم الديحانى

0109 يعقوب عماد صالح بوحمد

0110 بدر على مبارك مرزوق

0111 راشد فهد محمد العازمي

0112 يحيى عادل يوسف اليوسف

0113 عبدالله مطر مفضي الشمري

0114 فالح سعود شجاع العتيبى

0115 حسين ياسين دلي عوده

0116 عيسى سلمان عيسى العود

0117 سفر فهد سعود سفر السهلي

0118 عبدالله صالح عبدالله الحمادي

0119 ناصر محمد سعد الدوسرى

0120 نايف فهد رومى الظفيرى

0121 عبدالعزيز نايف مبارك المطيرى

0122 فواز مرزوق صياح العتيبى

0123 عبدالرحمن محمد سعد السويلم

0124 عباس فاضل عباس عبدالرحيم

0125 جراح ناصر سالم العازمي

0126 عبد الله لافى جليدان الحريجى

0127 ناصر ماجد مفرج الدوسري

0128 عبدالرحمن بدر صالح الحوال

0129 محمد مبارك فالح العازمى

0130 علي صالح شريم العجمى

0131 عيسى يعقوب حسين الكندرى

0132 احمد عدنان طاهر الحرز

0133 محمد سعد عايش الحسيني

0134 محمد نبيل عبدالرحمن الزواوي

0135 مشعل فهد مشعل العتيبى

0136 مبارك مطلق هادي الرشيدي

0137 مصعب نواف عواد الزعبي

0138 عبدالعزيز يوسف حسن ابل

0139 عبد اللطيف داوود سليمان الخنيني

0140 مسفر مناحي عاطف العجمي

0141 ثامر عايد صالح الرشيدى

0142 احمد فاضل عباس عبد الرحيم

0143 ماجد فهيد فالح الملعبي

0144 بدر علي محمد المساعد

0145 أحمد صالح ابراهيم حسين

0146 سعد خالد احمد الصالح

0147 خالد جلوى ناصر العازمى

0148 حمد علي محمد العجمي

0149 خليفه وليد خليفه السويدان

0150 مشارى ابراهيم راشد الحفيتى

0151 عبد الله فهد عبد الله العجمي

0152 عيسى محمد على الهولى

0153 حسام راشد سعد العصفور

0154 مشاري صلاح محمد الحداد

0155 نجيب محسن عبدالرضا عوض

0156 احمد عبد الخالق حسين الفرج

0157 عبدالله عدنان عبدالله بن غيث

0158 عبدالرحمن عبدالله فالح القحطاني

0159 نواف عبد الله جريدى الرشيدى

0160 عبدالرحمن منيف عبدالرحمن الهاجري

0161 عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى

0162 خليفه علي حسين عبدالله

0163 ماجد مدهش محمد المطيري

0164 فيصل محمد مناور المطيرى

0165 ابراهيم مرزوق عواد العازمي

0166 محمد فهد احمد سيد يوسف

0167 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن التنيب

0168 سالم فهيد خالد العجمي

0169 عمر مصطفى محمد الكندري

0170 حمد طارق حمد الشطي

0171 حيدر فلاح حسن ماحسين

0172 محمد عيسى عبد الصمد عبادى

0173 بدر عبدالله بدر المطيري

0174 محمد نور عماد عجاج

0175 علي شافي نحيطر العازمي

0176 خالد جابر عيد العازمى

0177 حمد أيمن خالد الرويشد

0178 بدر ناصر جمعه الكعاك

0179 محمد سعد بريدان العازمي

0180 عثمان مفرج فلاح العازمى

0181 عبدالرحمن شاكر فليحان العنزي

0182 عبد العزيز جاسم على السيف

0183 فواز مزيد طالع المطيرى

0184 احمد محمد سعيد المحمد

0185 محمد ماجد عبد العزيز الحمزه

0186 منصور عبد الله محمد العجيل

0187 عبد العزيز سامى محمود الربيعه

0188 معن احمد عبد الكريم البدر

0189 عبد العزيز عياد سليمان العازمى

0190 عبدالله ابراهيم عبد على مهنا الخليفه

0191 يوسف عبد الله صالح التنيب

0192 منيف جعفر سعد الهاجرى

0193 بدر ناصر حمد القحطاني

0194 على ابراهيم يوسف الشيبه

0195 حمد جميل ناصر سعود العازمي

0196 نواف حسن عبد النبي الصايغ

0197 عبد العزيز هشام عبد العزيز الزامل

0198 بسام نايف لافي الديحاني

0199 ابراهيم سليمان مبارك الكويران

0200 فيصل محمد فهاد القحطاني

0201 يوسف احمد مفرح الاسود العازمي

0202 محمد سالم محمد الجبر

0203 اشرف ابراهيم عبدالوهاب البناي

0204 عمار محمد عباس عيدان عباس

0205 مشارى عبدالله ابراهيم العتيبى

0206 عبد الله ساير راكان الظفيرى

0207 فوزان فيصل عبد اللطيف الفوزان

0208 محمد على محمد الزعبى

0209 مساعد عبد الله جعفر الكندرى

0210 عمر بدر عبد اللطيف بن ناجى

0211 عايض مطلق متروك العتيبي

0212 فيصل مطلق شليويح المطيرى

0213 عبدالله مشعل خلف المسفر

0214 فيصل عبد الله على الصفار

0215 فاضل رضا علي ميرزا

0216 نايف عادل سالم السويلم

0217 مشاري مسعد حمدي الديحاني

0218 فهد فالح سيف العازمى

0219 عبدالرحمن راشد علي عبدالله

0220 فهد حزام فواز العنزي

0221 محمد مناحي ذعار المطيري

0222 احمد سعد عبد العزيز العويش

0223 سعد محمد عبدالله العجمي

0224 فلاح محمد فهد العجمى

0225 عيد دكام عيد العجمى

0226 عبدالرحمن عماد عجاج

0227 عبدالعزيز سيد عدنان سيدمهدي قتالي

0228 سعود هادى سعيد الهاجرى

0229 نايف هذال سعد المطيرى

0230 عبدالعزيز ابراهيم علي السويلم

0231 سعد فهد فهاد المقبول

0232 ابراهيم عصام جاسم العبيد

0233 احمد عبدالله عبدالوهاب الدوسري

0234 حسين جاسم محمود المعراج

0235 سالم يوسف خليفة الخرينج

0236 نهار ناصر محمد الهاجري

0237 محمد مخلد فالح العازمى

0238 طارق محمد مرزوق العنزى

0239 سلطان عيد حمود العتيبي

0240 شاهين عبد الله عمران بنوان الغنيم

0241 عبدالرحمن محمد عبدالله المطيري

0242 عبدالعزيز سعود حمود الديحانى

0243 سالم صباح غلوم سالم

0244 عيسي عادل جواد الصايغ

0245 عبدالله جابر عبدالله الكندرى

0246 صباح عبدالرحمن صباح العلى

0247 عبدالعزيز ابراهيم خميس الغريب

0248 عبدالرحمن سالم سعيدان السليماني

0249 محمد ناصر يوسف رجب

0250 عبدالله جليل ابراهيم ابراهيم

0251 حسين هانى اسماعيل جرخي

0252 حمد سعيد ساعد الحريجى

0253 ابراهيم جمعه محسن الشمرى

0254 خالد عبود مسلم العازمي

0255 احمد عبد المحسن سعود السنعوسي

0256 على عدنان غلوم بولند

0257 احمد عبدالرزاق نصيب الدرعي

0258 ناصر بدر فلاح العازمي

0259 يوسف ابراهيم خليل الشطي

0260 عبد الرزاق عبد اللطيف عبد العزيز جاسم صادق

0261 عبد الرحمن عبد الله احمد السلطان

0262 بدر سلطان مبارك السلطان

0263 ابراهيم احمد فهيد العازمي

0264 عبد العزيز سعد مشيعيب المطيرى

0265 ماجد عبد الرحمن سعد الشاهين

0266 فواز عبد الله محمد الفضلي

0267 عبد الله سرور هواش العتيبى

0268 فهد سامى عمار العميره

0269 عبدالرحيم محمد عبدالرحيم العوضى

0270 أحمد حسين علي الصعيليك

0271 على حسين على عبد الله

0272 عبد اللطيف عبد الرحمن راشد المرشد النملان

0273 سالم بدر سالم الرشود

0274 سالم شلاش سالم المنزل

0275 محمد بدر عبدالله الكفيف

0276 بدر باسل بدر الشطى

0277 طلال هشام يوسف الزيد

0278 ثامر منصور داخل الفضلى

0279 سعود بدر ناصر العتال

0280 سعد هادى فهد العجمى

0281 محمد سعد مقعد العتيبي

0282 خالد جمال حمد العمار

0283 احمد علي عبدالله الصفار

0284 حسين باتل ناصر الهران

0285 محمد عبد الله عيسى الجناع

0286 عبد الرحمن عدنان سليمان البالول

0287 عبد الله عيد حبيب البناقي

0288 سعود عبدالعزيز فهد العسلاوي

0289 احمد صلاح احمد مراد الكندري

0290 ناصر حمود فالح الحتيته المطيري

0291 عيد ناصر فلاح العازمى

0292 عبد العزيز عامر مخلف العنزي

0293 حمود مبارك راجس العدواني

0294 فايز مرضى حسين العنزى

0295 محمد خالد جاسم الفريح

0296 محمد شبيب محمد العازمي

0297 سليمان محمد سليمان الحميدان

0298 عبد المحسن شاكر ابراهيم القطان

0299 عبدالله لافى مطلق العتيبى

0300 منير محمد فهد العتيبى

0301 مساعد عصام ياسين محمد

0302 فيصل عبد الرزاق مبارك السليم

0303 محمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي

0304 عبدالرحمن ماهر احمد حسن

0305 علي امير طاهر الشمالي

0306 مبارك كريمان صعفق الظفيرى

0307 على عبد الله عبد الرضا عباس

0308 وليد خالد سويد الشمري

0309 عبدالعزيز جابر عبدالعزيز العنزى

0310 عبدالله عبدالوهاب طاهر الحرز

0311 يوسف سيف محمد العازمي

0312 يوسف محمد مبرك العازمي

0313 عبدالعزيز حسين محمد العازمي

0314 احمد سلطان بندر العتيبى

0315 محمد احمد حسين دشتى

0316 عثمان عبدالله راشد الحسيني

0317 احمد حزام القفيلى المطيرى

0318 على فهد عامر الخصيلى

0319 عثمان عبدالعزيز حاجي احمد

0320 عبد الله خليفه جاسم الفضاله

0321 عبدالعزيز مصطفى رجب رضا

0322 عمر مفيد خالد عيد

0323 رباح سعود عبدالعزيز الرباح

0324 ناصر سلطان طاهر الشمرى

0325 محمد سعد فهد النصافي

0326 عذبي عادل مطر الزيد

0327 عبد العزيز جاسم محمد اكبر

0328 عبد الله بدر حمد العجمى