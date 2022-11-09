عرضت جمجمة ديناصور يبلغ عمرها 76 مليون عام للبيع في مزاد علني، بسعر 20 مليون دولار.

وجمجمة "التيرانوصور" هي واحدة من أكثر الجماجم اكتمالا في التاريخ.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "دار سوذبي" للمزادات تستضيف الحدث الذي سيشهد ظهور الجمجمة المتحجرة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من ستة أقدام، وسيتم بيعها لمن يدفع أعلى سعر.

واكتشفت الجمجمة التي تلقب بـ "Maximus" في ولاية ساوث داكوتا في الولايات المتحدة، حيث تم العثور على هياكل عظمية أخرى من فصيلة "التيرانوصور".

ولا تزال تحتفظ بشكلها، وتحتوي على أسنان بالإضافة إلى معظم العظام الخارجية على الجانبين الأيمن والأيسر.

وتبين وجود ثقبين فيها، إذ تعتقد دار مزاد "سوذبي" أنهما نتيجة لمعركة مع ديناصور آخر، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الثقوب هي السبب وراء وفاة الديناصور أم سبب آخر.

وقال هنري جاليانو، من دار مزادات في بيان إنه "تم اكتشاف الجمجمة في واحدة من أكثر المناطق التي تحتوي على بقايا T-rex".

وبين أن "الجمجمة احتفظت بالكثير من شكلها الأصلي وخصائص سطحها مع أصغر العظام وأكثرها حساسية".

وتم اكتشافها في مكان خاص بمقاطعة هاردينغ في ولاية ساوث داكوتا في تكوين "هيل كريك".

ويشتهر هذا المكان بوجود بقايا عظام "التيرانوصور" أكثر من أي مكان آخر في العالم، حيث تم العثور فيه أيضا على حفرية "تيرانوصور Sue"، وهو أول ديناصور تم بيعه على الإطلاق في مزاد علني، وحقق رقما قياسيا بلغ 8.3 مليون دولار في عام 1997.

كما تم العثور على حفرية "التيرانوصور Stan" التي بيعت في عام 2020 مقابل 31.8 مليون دولار.

ويشتهر الموقع أيضا بوجود حفريات الديناصورات الأخرى الشهيرة من العصر الطباشيري؛ بما في ذلك ترايسيراتوبس وإدمونتوصور وأنكيلوصور وباكسيفالوصور وغيرها.

وكان قد تعرض موقع الحفر ذلك للعديد من العوامل الجوية، وتم تدمير معظم الهيكل العظمي للحفرية المكتشفة حديثا، ولكن ظلت الجمجمة سليمة.