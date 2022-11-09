دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ان الوزيرة د. أماني بوقماز أبلغت كلا من وكيل الوزارة بالتكليف م. خليفة الفريج والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب م. جاسم النوري والوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه م. حمود الروضان بعدم موافقة مجلس الوزراء على طلبات تجديد فترة عملهم.

وقالت المصادر «ان الوكلاء الثلاثة لم يقصروا طيلة فترة عملهم في تطوير قطاعات عملهم، تكللت بالحفاظ على استمرارية ايصال خدمات الوزارة إلى جميع عملائها على مدار الساعة»، مشيرة إلى نجاح الوكلاء المنتهية مدتهم في تنفيذ المشاريع ورسم الخطط الاستراتيجية للوزارة، حفاظا على استقرار شبكتي الكهرباء والماء.