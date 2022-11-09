وجه النائب د. عبيد الوسمي سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء احمد نواف الأحمد الصباح قال فيه إنه بالإشارة الى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7/11/2022 بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن الإعلان عن ترشيح مجموعه من الشخصيات لشغل وظائف قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها.



1- يرجى تزويدنا بكشف بأسماء درجات ومؤهلات جميع المرشحين لشغل هذه الوظائف القيادية؟

2- ماهي طبيعة الاختبارات التي أجريت مع المذكورين طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية مع بيان تاريخها والمحاضر المتعلقة بهذه الاختبارات؟

3- يرجى تزويدنا بنتائج الاختبارات الخاصة بالقياديين المرشحين لشغل هذه المراكز؟

4- يرجى تزويدنا بالتدرج الوظيفي / الخبرات الوظيفية / التخصص لجميع المرشحين المذكورين في البند (1) أعلاه؟

5- هل تتفق معايير تتعين المذكورين مع الجزء المقابل له في برنامج عمل الحكومة بشأن شغل الوظائف القيادية (أن وجدت)؟

6- يرجى تزويدنا بمحاضر اجتماعات المقابلات التي أجريت مع كل منهم؟