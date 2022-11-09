أعلنت الجمعية التونسية للفضاء، اليوم الاربعاء، انضمام الدكتورة سلمى البركاوي، رسميا، لمعمل الدفع النفاث (JPL) بوكالة الفضاء الأمريكية (NASA)؛ لتكون بذلك أول أعضاء الجمعية الذين يصلون لهذا الموقع في مجال الفضاء على المستوى الدولي بأكبر وكالة فضاء في العالم.

وذكر بيان للجمعية أن سلمى البركاوي، عملت على عدة مشروعات في استكشاف الفضاء بأوروبا، بالتعاون مع العديد من وكالات الفضاء، والباحثين والعلماء حول العالم، لتحصل على شهادة "الدكتوراة" من فرنسا قبل الالتحاق بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لاستكمال أبحاثها في إطار برنامج Postdoc بالـ"JPL".

وتتولى سلمى البركاوي في الجمعية التونسية للفضاء الإشراف على أنظمة التحكم في الأقمار الصناعية وتحديد مسارها، وذلك من خلال مشاركتها في مشروع القمر الصناعي التونسي التعليمي الأول من نوعه في تاريخ البلاد "TUNSAT-1".