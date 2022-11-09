وافق صندوق النقد الدولي، اليوم /الأربعاء/، بشكل مؤقت، على برنامج دعم بقيمة 4.5 مليار دولار لبنجلاديش.

وأفاد الصندوق -في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافوري- بأنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم برنامج يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو القوي والشامل والأخضر، مع حماية الفئات الضعيفة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعرب عن استعداده لمساعدة بنجلاديش في برنامج مساعدات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، بالإضافة إلى تمويل للتحديات طويلة الأجل؛ وذلك بعدما طلبت السلطات البنغالية تمويلا من صندوق النقد الدولي لتجاوز صدمة مالية ناجمة عن ارتفاع أسعار موارد الطاقة عالميا، والذي تسببت فيه الحرب الروسية الأوكرانية.