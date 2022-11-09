قالت جامعة كويمبرا البرتغالية إن باحثيها أثبتوا فعالية التقنيات البصرية في التشخيص المبكر للسرطان.

وركز البحث على التحليل الطيفي الاهتزازي، وهو تقنية غير جراحية وحساسة للغاية تستخدم الليزر أو الأشعة تحت الحمراء، وتهدف إلى "مساعدة الأطباء في الكشف المبكر عن الأورام وتقييم هوامش الجراحة"، حسبما ذكرت الجامعة في بيان صحفي.

وتعتمد تقنيات التشخيص الحالية للسرطان على التغيرات المورفولوجية، مما يعني التغييرات في شكل الخلايا وبيئتها بما يسمح لأخصائيي علم الأمراض بتحديد ما إذا كانت طبيعية، أو هناك خلل نسيجي، أو ورم سرطاني.

وتُظهر التقنيات المقترحة في الدراسة الجديدة، والمعروفة باسم "فيبسونكانسر- تشخيص السرطان على المستوى الجزيئي عن طريق التحليل الطيفي الاهتزازي"، المعلومات الكيميائية والتغيرات على المستوى الكيميائي التي تظهر قبل التغيرات المورفولوجية وهو ما يمكن الأطباء من إجراء التشخيص المبكر بحسب الجامعة.

وقالت ماريا باولا ماركيز، قائدة المشروع "تقنياتنا لا تحل محل الأساليب الحالية، ولا تنوي القيام بذلك. ما نريده هو توفير معلومات لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى".

وقالت الجامعة إن العلماء يعملون أيضا على نموذج أولي، على أمل استخدام طرق التشخيص الجديدة هذه لتحسين فرص نجاح العلاج الكيميائي والمساعدة في تطوير علاجات مخصصة وأكثر فعالية للسرطان