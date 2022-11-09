أطلقت منظمة (سي تريز) غير الحكومية ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية خدمة بيانات لمساعدة الدول في الحد من إزالة الغابات ومراقبة عدد الأشجار لديها.

وبناء على بيانات عن العشرين عاما الماضية، تستخدم (سي تريز) تكنولوجيا متقدمة تعتمد على الأقمار الصناعية لمساعدتها في الكشف عن التغيرات التي تحدث في الغابات مثل تراجع مساحتها والحرائق التي تنشب فيها فضلا عن إزالتها.

وبينما ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) بمدينة شرم الشيخ المصرية حتى 18 من نوفمبر تشرين الثاني، قالت (سي تريز) إن بياناتها ستساعد الدول على قياس مساهماتها في خفض الانبعاثات قبل التقييم الذي تعتزم الأمم المتحدة إجراءه العام المقبل.

وجهود خفض الانبعاثات الكربونية ليست كافية حتى الآن لعدم تخطي حرارة الأرض حاجز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو المستوى الذي يعتقد العلماء أنه ضروري لتجنب التأثيرات الأكثر حدة لتغير المناخ.

وطور فريق دولي من العلماء مشروع (سي تريز)، الذي يتيح بياناته عن كمية الكربون المخزن في الأشجار للتحميل، بقيادة ساسان ساتشي، وهو عالم مرموق في مختبر الدفاع النفاث التابع لناسا.

وقال ساتشي في بيان "نقترب بشدة من عتبة الواحد ونصف درجة مئوية".

وأضاف "قريبا لن تتسنى مواجهة الكثير من تداعيات تغير المناخ، وتحتاج الدول إلى بيانات أكثر دقة لتنفيذ سياسات فورية وأكثر فاعلية".

وقال العالم في مقابلة إن مشروع (سي تريز) يمكن أن يمنح صناع القرار أداة لتقييم الغابات والأشجار خارج مناطق الغابات الرسمية وداخلها أيضا.

ففي أفريقيا، أظهرت خرائط (سي تريز) بالقمر الصناعي أن ثلث الأشجار يقع خارج مناطق مصنفة على أنها غابات.