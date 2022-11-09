كشف أحد الأصدقاء من الأمير هاري أنه اختار عنوان "spare" في سيرته الذاتية بنفسه، مضيفا أنه لم يجرِ أي تغييرات منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن تصدر مذكرات دوق ساسكس في 10 يناير 2023، وقد أثار العنوان تكهنات بأن الكتاب يدور حول "كل ما تفعله ميجان"، كما زعم أوميد سكوبي أحد الأصدقاء المقربين من الأمير هاري وزوجته ميجان.

وأضاف الصديق المقرب أن معنى عنوان الكتاب spare وترجمته "البديل أو الاحتياطي" هو إشارة إلى وضعه من الوراثة الملكية.

وكتب سكوبي عبر موقع ياهو عن الأمير هاري: "كونه احتياطيًا كان أحد الجوانب الأكثر تحديدًا لوجوده الملكي"، لافتا إلى أنه بالنسبة للأعمال العائلية، فإن منصب هاري باعتباره الوريث الاحتياطي جعله يأخذ الدور الإلزامي لقانون الدعم الملكي في سن مبكرة.

وأشار إلى أنه "مع عدم وجود وظيفة محددة حقيقية، احتاجت المؤسسة الملكية في الغالب إلى شيء واحد: لدعم أخيه الأكبر، الأمير وليام. وهو وجود غريب وقاس إلى حد ما - نتيجة نظام مبني على الامتياز الوراثي".