انضمت تسع دول من بينها الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة الثلاثاء إلى تحالف دولي يهدف إلى تشجيع تطوير طاقة الرياح في البحر.

وقد شكلت الوكالة الدولية للمصادر الطاقة المتجددة مع الدنمارك وجمعية تضم العاملين في هذا القطاع في العالم، التحالف العالمي لطاقة الرياح في البحر.

وبمناسبة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين كوب27 في شرم الشيخ في مصر انضمت تسع دول ألى هذا التحالف الفتي هي ألمانيا وبلجيكا وكولومبيا والولايات المتحدة وإيرلندا واليابان والنروج وهولندا والمملكة المتحدة.

وتهدف هذه الدول إلى "رفع العوائق" من أمام تنمية مصدر الطاقة هذا الذي يمكن "تطويره على نطاق واسع في وقت قصير وبأسعار تنافسية".

وترى الوكالة الدولية لمصادر الطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة أن قدرات طاقة الرياح في البحر يجب أن تتجاوز ألفي غيغاوات في 2050 في مقابل حوالى 60 راهنا لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية ولتحقيق الحياد الكربوني.

ويطمح التحالف إلى المساهمة في هذا الهدف مع قدرة إجمالية لا تقل عن 380 غيغاوات بحلول 2030.