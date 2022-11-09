أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع العجز التجاري لفرنسا في شهر أيلول/ سبتمبر مقارنة، بنفس الشهر من بالعام الماضي، مع نمو الواردات بسرعة أكبر من الصادرات.

وذكرت إدارة الجمارك الفرنسية أن العجز التجاري خلال أيلول/ سبتمبر الماضي ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 49ر17 مليار يورو (49ر17 مليار دولار) من 17ر7 مليار يورو في الشهر المقابل من العام الماضي.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، بلغ العجز 30ر15 مليار يورو.

ويرجع الانخفاض في الميزان التجاري بشكل أساسي إلى تدهور توازن الطاقة في سياق ارتفاع أسعار الطاقة.

وزادت الصادرات بنسبة 9ر21 ?? في أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة بالعام الماضي. وبسبب زيادة الطلب على الطاقة، ارتفعت الواردات بشكل أكثر حدة، بنسبة 8ر36%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت كل من الصادرات والواردات بنسبة 5ر0?? و 6ر3?? على التوالي.