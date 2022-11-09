يبدأ المخرج سامر خضر عمليات المونتاج والمكساج لمسلسله الجديد "عودة البارون" نهاية نوفمبر الحالي، استعدادًا لعرضه في الموسم الشتوي.

وتدور أحداث المسلسل حول هواجس الماضي، حيث يصل عزام الرشيدي (60 عامًا) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني "مؤنس" وصديقه القديم "حسن"، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب ويستدعيهم ليقيموا في فندقه.

"عودة البارون" بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، إيهاب فهمي، نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر