حثت وزيرة التعليم البريطانية أكبر نقابة للتمريض على عدم المضي قدما في أول إضراب على مستوى البلاد، في تاريخها الممتد منذ 106 أعوام.

وتقوم الكلية الملكية للتمريض بإجراء اقتراع بين 300 ألف عضو حول المشاركة في الإضراب

وتطالب النقابة بزيادة رواتب الممرضات بنسبة 5%، فوق معدل التضخم، كما تم قياسه بواسطة "مؤشر أسعار التجزئة، الذي يبلغ حاليا أكثر من 12% .

لكن الحكومة عرضت صفقة أقل بكثير بشأن الأجور.

وقالت وزيرة التعليم جيليان كيجان لقناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء "لا يريد أحد أن تشارك الممرضات في الإضراب ونحث الممرضات على عدم المشاركة في الإضراب".

وأضافت الوزيرة "إذا منحنا زيادات هائلة فوق معدلات التضخم، فلن نضطر فقط لدفع المزيد من المال، لكن سيؤدي ذلك في الواقع إلى زيادة التضخم".

وكان أحدث إضراب على مستوى البلاد قد نظمته ممرضات "هيئة الصحة الوطنية" قد تم تنظيمه في عام 1988 . وكانت تقوده نقابات أصغر، لكن عارضته الكلية الملكية للتمريض.

لكن في هذه المرة، تقول النقابة إن المهنة تضررت بسبب عقد من خفض الرواتب الحقيقية ، مما أدى إلى تسجيل شواغر قياسية الأمر الذي يضر بسلامة المرضى.