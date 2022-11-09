أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 7ر2% سنويا إلى 084ر593 تريليون ين (07ر4 تريليون دولار)، بعد نموها بنسبة 3ر2% خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفق البيانات النهائية.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 328ر516 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 6ر0% إلى 755ر76 تريليون ين.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر12% ، بعد زيادتها بنسبة 7ر2% خلال الشهر السابق.