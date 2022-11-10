تستعد جزيرة فيلكا الكويتية لاستضافة فعالية الموتوكروس الافتتاحية والتي ينظمها النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية في 12 الجاري.

وسينطلق الحدث الذي يحمل اسم «ريد بل تحدي الجزيرة» من خلال انطلاق المتسابقين نحو شواطئ الجزيرة التاريخية على متن عبارة قبل أن يجري توزيع المتسابقين إلى فئتين: فئة الموتوكروس وفئة المغامرة، على أن يصعد إلى منصة التتويج أول 3 مشاركين يعبرون خط النهاية في كل فئة، ويتوج بطل لكل منها.

وسيضطلع عدد من الأبطال المحليين بمهام رسمية خلال الفعالية، منهم بطل الموتوكروس الكويتي والرياضي العالمي محمد جعفر الذي سيشغل منصب مسؤول علاقات المنافسين خلال «ريد بل تحدي الجزيرة»، وسيعمل كمتحدث رسمي ويكون حلقة الوصل بين الهيئة التنظيمية للسباق والمشاركين.

من جهته، سيتولى بطل الموتوكروس الكويتي السابق حمد السيف العمل في منصب الكاتب الرسمي لحلبة السباق، وقد سبق له أن عمل حكما في العديد من السباقات المحلية والدولية.



هذا، وستقام جولة التصفيات 12 نوفمبر من الساعة 8:00 صباحا حتى الـ 1:30 ظهرا على أن ينطلق السباق في الساعة 2:30 ويمتد حتى الـ 4:30 عصرا. وتشتمل فعالية «ريد بل تحدي الجزيرة» على لفتين بمسافة إجمالية تبلغ 40 كلم، على حلبة مصممة خصيصا له.