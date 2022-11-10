اجتمع صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.بدر الملا مع القيادات النفطية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، حيث قام الوزير بتهنئة الرؤساء التنفيذيين بالتعيين، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.



وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي، أن الوزير حث القيادات النفطية على ضرورة المضي قدما لتطوير القطاع النفطي بمشاريعه الحيوية المختلفة وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة به على أكمل وجه بما فيه مصلحة القطاع النفطي والكويت الحبيبة.