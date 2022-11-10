محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت مددت حتى 27 الجاري الموعد النهائي المحدد لشركات المقاولات لتقديم عروضها بشأن مشروع تحديث شبكة الغاز والمكثفات في القطاع النفطي شرقي الكويت.



وقالت المجلة ان تكلفة المشروع تقدر بنحو 100 مليون دولار وهو ثاني عقد لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في تلك المنطقة تصدره الشركة.



وأشارت ميد إلى ان مناقصة المشروع طرحت في مايو هذا العام وحددت حينها الأجل النهائي الأصلي لينتهي في 30 أغسطس، لكن تم تمديد الموعد عدة مرات، وتشمل المواعيد النهائية السابقة 30 أكتوبر و13 نوفمبر. وتواجه عملية ترسية ومنح مشاريع أخرى في قطاع النفط والغاز في الكويت تأخيرات مماثلة.



ففي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت قررت تأجيل طرح مناقصة مشروع لتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الصحي في قطاع النفط والغاز بالكويت.



وكانت الآمال معلقة في السابق على أن يتم طرح المناقصة وإصدار الدعوة لتقديم عطاءات على المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 200 مليون دينار (650 مليون دولار) قبيل حلول نهاية هذا العام، إلا ان ذلك القرار قد تأجل الى أوائل عام 2023.