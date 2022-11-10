قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بمعية وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بزيارة لمعرض الكويت المقام ضمن فعاليات مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والذي ترأس وفد الكويت فيه ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، والمقامة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، أن مشاركة الكويت بالمؤتمر تأتي في إطار حرصها على المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الآثار المترتبة لظاهرة التغير المناخي.



وأشاد بالجهود الحثيثة التي قدمها القائمون على المعرض والمشاركون بفعاليات المؤتمر واستعراض الجهود والمشاريع النفطية الكبرى التي تنفذها الكويت لخفض الانبعاثات الأمر الذي عكس صورة مشرفة للكويت بالمحافل الدولية.



وتستضيف شرم الشيخ المصرية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» الذي انطلق يوم الأحد الماضي ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة قادة وزعماء ووفود من 197 دولة.