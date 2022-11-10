محمد الصقر: الفرع الشامخ من سنديانة الكبار.. والثمر الناضج من قطاف النخيل

ماجد جمال الدين: الكويت أكرمتني بعطاء الأمراء ووفاء النبلاء.. وأخلصت لها ولأهلها

علي الغانم: العقل الراجح واللسان الناصح والفنار الذي يرشد سفينتها في البحار

رباح الرباح: لم يعدل بالغرفة شيئاً سوى مصلحة الكويت الوطنية.. فكان المستشار المخلص



علي إبراهيم



قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر إن المستشار ماجد جمال الدين كرمنا بوجوده بيننا طوال نصف قرن من الزمن، والمتفضل بالوقوف إلى جانبنا، أخا كبيرا، مستشارا ناصحا، وسندا نطمئن باللجوء لحكمته، فهو المحب بلا انتظار لمقابل، الوفي من غير أن يجامل، المقبل على العمل بإصرار لا يكل، الحريص على العطاء بإقدام لا يمل، هو المرحب بالبسمة الهادئة، والمعطاء بالكلمة الصادقة، عن قناعة وعلم، وبصلابة وعزم، والمؤمن بدور التجارة في الاقتصاد الوطني، والمدافع عن التكامل العربي، والحريص الدائم على أواصر الشراكة الخليجية، هو المرافق للرعيل الأصيل ورافع الراية لكل جيل «الذهب العتيق».



وزاد الصقر في كلمته خلال حفل تكريم المستشار ماجد جمال الدين: «بعد أكثر من 5 عقود آثر أبوبدر أن يستريح طوعا بعد أن أعطى فأجزل، وأنجز فأكمل، مرتاح الضمير لصدق ما قدم، شاغل البال على ديمومة ما سلم وقد قرر في قمة العطاء وفي ذروة البهاء أن يلتفت لبعض مما يخصه ولشيء مما يحبه، مستفيدا مما ترك لنفسه من وقت للتفرغ لمحبيه وأبنائه وأحفاده».



ووصفه الصقر بالفرع الشامخ من سنديانة الكبار، والثمر الناضج من قطاف النخيل، مبينا أنه دخل إلى الغرفة شابا يافعا، بهي المحيا، أنيق الطلعة، تبدو عليه أمارات النجابة، وتشع من جبينه سمات النباهة، فكان هذا الصرح المكان الأنسب للمستشار الأنجب.



من جانبه، قال الرئيس السابق لغرفة التجارة علي ثنيان الغانم «إن ما تركته من آثار في مسيرة الغرفة، هو وشم ثابت في سريرتها، لا تمحوه الأيام، ولا يبلى على مر الأعوام، وسيكون لسان حالك لمن ينظر بعدك إليها، أو يقف عليها، تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار لقد كنت فيها، وعلى مدى 55 عاما من مسيرتها، العقل الراجح، واللسان الناصح، والمشير الصالح، والفنار الذي يرشد سفينتها في البحار، والمنار الذي يضيء سبيلها في القفار، فلا تزال تهتدي بضيائك، وتستنير بآرائك، وستبقى كلما أرادت أن تستعرض مآثرك، أو تستحضر ذخائرك، تقول متحدثة عنك: له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها سيغادر شخصك مكانك فيها، لكن طيفك سيبقى ماثلا في نواحيها، تقع عليه العين، في كل موضع لك فيه أثر، أو ينطق فيه عنك خبر».



وأضاف الغانم ان غرفة التجارة والصناعة في الكويت، هي قلعة اقتصادنا العالية، التي انتصبت فيها القامات الاقتصادية العملاقة، والخبرات العريقة الخلاقة، التي نتذكرها اليوم بكثير من الإجلال والتوقير، والإكبار والتقدير، والتي كنت أنت بأدائك الرائع فيها، واحدا من أكابر مبدعيها، ولئن كنت اليوم قد آثرت أن تترجل عن صهوة حصانك، ورفيع مكانك فقد تركت فيها من نتاج جهدك، من يرفع الراية من بعدك، ومن يكون فيها خير خلف لخير سلف، فكأنك بما تركت من الخبرات التي هيأتها، والكفاءات التي أهلتها، لم تبرح مكانك، ولم تفقد الغرفة إمكانك، بل إنني وكافة زملائي في مجلس إدارتها، لننظر إلى ترجلك عن صهوتها، على أنه بداية لمرحلة جديدة من العطاء الموفور، والأداء المبرور، فقد أثبتت السنوات الماضية، والأيام الخالية، أنك لم تكن ابنا بارا لغرفة تجارة وصناعة الكويت وحدها، بل للكويت كلها».



بدوره، قال المستشار ماجد جمال الدين: «الكلمات لم تعد تأتي، أقلبها، أنثرها، أجمعها، وتشرد مني كإبل ظمأى تاه شتاتها، ما أرضاه لا يأتيني، وما يجيئني يقصر عن التعبير عما يغمرني من مشاعر الفرح بكم، والعرفان لكم، والاعتزاز بالحديث إليكم، وقد عرفت الآن كم كنت محقا في خوفي من نفور الكلمات، بعد أن أسمعني العم «أبومرزوق»، والرئيس «أبوعبدالله»، والصديق «أبوعبدالرحمن»، أسرارا عني، ما وقرت يوما أذني، ولا ندت مرة إلى فمي. فتركوني بين صحو ووسن، أذكر ما عهدت فيهم من إخاء وعطاء، فأصدق في قولهم، ثم أذكر كم أخطأت وكم قصرت، فأرتاب فيما سمعت، فيا لخجلي منهم، كيف أستطيع أن أوفيهم حقهم؟ وأن أعبر عن عرفاني لهم؟ والكلمات لم تعد تأتي!».



وأضاف ان الغرفة كانت ولا تزال صوت الكويت وقطاعها الخاص في المحافل والمنابر الاقتصادية والإقليمية والدولية، فهي في طليعة المتحمسين لاتحاد الغرف العربية ورسالته، وصاحبة الدعوة لقيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من مؤسسي الغرفة الإسلامية والغرف العربية - الأجنبية المشتركة، ومن الأعضاء الناشطين في غرفة التجارة الدولية، ولم تقصر يوما بواجبها الوطني كمؤسسة طليعية، شهدت ولادة الدستور فساهمت باستلهام رؤاه ومنطلقاته، وواكبت قيام مجلس الأمة، فاحتفت برفع قواعده ودعم تطلعاته، وإني إذ أهنئ الكويت بغرفتها، وأهنئ الغرفة على جدارتها ومنجزاتها، لأحمد الله الذي أتاح لي أن أنهل من حكمة وأخلاق رجالاتها، ما أهلني لأن أكتب بضعة سطور في تاريخها. وزاد: «يشهد الله أني قد أخلصت للكويت جهدا وفكرا، وأخلصت لأهلها محبة واحتراما، وأخلصت لمبادئها قلما وموقفا، وأشهد أمام الله، بالمقابل، أن الكويت قد أكرمتني، بعطاء الأمراء وبوفاء النبلاء، فإذا هي - أيضا - وطني، وإذا أنا أشرف بأن أكون من مواطنيها، الأمر الذي لم يزد انتمائي لأمتي إلا رصفا ولم يزد حنيني للشام إلا سرفا، ولم يزد تعلقي بوطني الكويت إلا شغفا، لكنها الحياة، لا تجامل في سنة التغيير أحدا، ولا تعفي من صدأ العزيمة واحدا، وإذا كان الصعود في الحياة جهدا، فإن النزول عند سنة الحياة فن، وقد بذلت في الصعود غاية استطاعتي، فأخطأت مرارا، وأخفقت مرارا، ووفقت مرارا، وهآنذا أنزل آخر درجات السلم، يغمرني ارتياح عميق برضا الله والوطن والضمير، لأني آثرث، طوال رحلتي، سلامة النهج على نهج السلامة».



بدوره، قال مدير العام لغرفة التجارة والصناعة رباح الرباح في كلمة ألقاها نيابة عن موظفي الغرفة، إن ماجد جمال الدين كان يقدم رأيه الاقتصادي بلغة الشعر، ورغم الاختلاف بين جمودية المفاهيم الاقتصادية ورقة اللغة العربية، تجد قلم المستشار لا يثقله قيد ولا يرهقه غل، يمضي في رأيه معبرا عنه بلغة تمتاز بالجزالة لا تشعر معها بأي ثقل، بل ويجعلك تتساءل أهذا اقتصادي قصد ميدان أهل الفصاحة واللغة يبارزهم بغزارة لغته، أم هذا أديب عربي نحا نحو الاقتصاديين يقارعهم بالحجج والبراهين الاقتصادية التي ملك زمامها، أم هو الاثنان معا جمعا في شخصية فريدة.



واضاف: «حين يقف المرء خطيبا في مناسبة كهذه، هي ومضة قصيرة بمقياس الزمن ولكنها سانحة ومتفردة بمقياس المضمون، تكون الكلمة التي يلقيها هي أقرب الكلمات إليه، ولكنها في الوقت ذاته أصعبها وأثقلها عليه، لأنها تدور حول تكريم رجل دمث الخلق، واسع الاطلاع، كثير المعرفة، عميق الفكر، سديد الرأي، قيضه الله للغرفة منذ ما يربو على 50 عاما، فوهبها أكثر مما تنتظره منه، وقدم لها فوق المفروض عليه، ولم يعدل بالغرفة شيئا سوى مصلحة الكويت الوطنية، فكان موضع الثقة والمستشار المخلص الأمين الذي اتكأ عليه مجلس إدارة الغرفة من المؤسسين والمخضرمين، فبنوا جميعا مؤسسة متفردة أصيلة مهنية وصادقة، ومضوا جميعا بخير ما كتب الله لهم».



كتيبة الطليعة.. بناة النهضة



استذكر المستشار ماجد جمال الدين أطياف شخصيات كثيرة، قال عنها: «ما ذكرتها يوما إلا شعرت أني في حضرتها، فأوشك أن أقف على قدمي، أعدل ربطة عنقي، أغلق أزرار سترتي، احتراما لها، وإقرارا بفضلها، ووفاء لذكراها، مبينا أنهم ورفاقهم كانوا ضمن كتيبة الطليعة من بناة النهضة، متسائلا في الوقت ذاته «كيف لا أصاب بزهو يلامس الغرور أو يكاد، وقد قضيت العمر في مؤسسة قام بها وقام عليها أمثال هؤلاء، مؤسسة بدأت عملها مع تباشير الاستقلال، في فيء آل الصباح ورئاستهم الفخرية» مستذكرا من بينهم شخصيات وهم كالتالي:



٭ عبدالعزيز الصقر.. ذو القامة التي لم تنحن إلا في صلاته.



٭ الحاج يوسف الفليج.. فصيح الصمت الذي يخفت في حضرة وقاره كل صوت.



٭ محمد عبدالمحسن الخرافي.. طيب السريرة والمسيرة الذي يمشي بتواضع الكبار وئيدا واثقا.



٭ حمود الزيد الخالد.. صاحب الذكاء الوقاد والبداهة الشرود عمقا وحكمة.



٭ محمد النصف.. التكامل المعجز بين واقعية الحياة ومثالية الأخلاق.



٭ محمد البحر.. الذي كان في قومه سريا وفي غوثه سخيا.



٭ عبدالرزاق الخالد.. المثقف الذي حمل الأصالة دون جمود، وعمل للحداثة دون جموح، والتزم صراحة كحد السيف في الحالتين.



٭ سعد الناهض.. النبيل الذي جمع بين هدوء الطبع ودماثته، وبين شجاعة الرأي وحكمته.



٭ يعقوب الحمد.. صاحب الحدس الصائب والموقف الذي لا يوارب.



٭ يوسف إبراهيم الغانم.. الذي تمسك بالكرامة بكلتا يديه، فلم يبق لديه ما يمسك به المناصب.



تكريم كويتي وخليجي وعربي





شهد الحفل تكريم العديد من الشخصيات والجهات للمستشار ماجد جمال الدين، إذ جاءت من بين أبرز التكريمات هدية غرفة تجارة وصناعة الكويت قدمها رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الصقر، هدية رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق علي ثنيان الغانم، هدية موظفي غرفة تجارة وصناعة الكويت، قدمها المدير العام رباح الرباح، هدية اتحاد مصارف الكويت، قدمها د.حمد الحساوي، هدية اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قدمها الأمين العام د.سعود بن عبدالعزيز المشاري، هدية الغرفة العربية اليونانية قدمها عضو مجلس إدارة غرفة التجارة أحمد القضيبي، هدية اتحاد شركات الاستثمار قدمها نائب رئيس الاتحاد عبدالله التركيت، وتكريم رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة آل ثاني، وتكريم اتحاد الغرف السعودية وقدمه الأمين العام للاتحاد حسين بن عبدالقادر العبدالقادر.



يأتي ذلك إلى جانب هدية اتحاد الغرف العربية التي يمثلها د.خالد حنفي، وهدية اتحاد الغرف المصرية، قدمها النائب الأول للاتحاد، محمد عبدالفتاح، الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية، وقدمها رئيس الغرفة أحمد الوكيل، هدية اتحاد الصناعات، وقدمها رئيس الاتحاد حسين الخرافي، هدية اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية قدمها عمر هاشم.





