طرحت solutions by stc، الذراع التقنية لشركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، باقات مخصصة للتطبيقات الإنتاجية السحابية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الكويت، وذلك ضمن باقات فعالة من حيث التكلفة وتوفير اتصال سلس وتعزيز مستويات الإنتاجية.



وتهدف المجموعة الواسعة من الحلول السحابية، إلى مساعدة عملاء الشركة من قطاع الأعمال على الانتقال إلى العالم الرقمي من خلال تمكين استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بهم.

وبصفتها مزود حلول شاملة، تستند solutions by stc الى محفظتها التقنية المتنوعة من الخدمات وإمكانات فريق من الخبراء من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بنماذج أعمالها الحالية وكذلك لدعم الشركات الناشئة في إطلاق مشاريعها مع مجموعة الحلول المناسبة لدعم عملياتها واحتياجاتها التجارية.



ومن خلال عروضها المتجددة، تقدم solutions by stc ثلاث باقات تشمل تطبيقات مايكروسوفت Microsoft 365، بالإضافة إلى حلول السحابية توفرها Google workspace لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، حيث تضم الباقات أيضا توفير نطاقات للشركات Domains وأجهزة المكاتب الذكية وخدمة البيانات DaaS وأنظمة البدالات الهاتفية PBX لربط الأفرع وحلول الاتصال وغيرها من الحلول الأخرى.



وفي بيان لها، أشارت solutions by stc إلى أن حلول Microsoft 365 Cloud ستتوفر عبر باقتين، Microsoft 365 Business وOffice 365 Enterprise.

وذكرت: «تعد Microsoft 365 Business حلا قائما على الخدمات السحابية بالكامل، وتوفر الوصول إلى البريد الإلكتروني والملفات وبرامج Office بما في ذلك Word وPowerPoint وExcel وتطبيقات Microsoft الأخرى. وتقدم Office 365 Enterprise مجموعة من التطبيقات بما في ذلك Office 365 وEnterprise Mobility and Security وWindows Enterprise.

كما يمكن الوصول إلى تطبيقات وميزات كلتا الباقتين عبر الإنترنت من أي مكان وبراحة تامة للمستخدم، كذلك توفر الباقات سعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت مع خيارات لتعزيز سعة التخزين وتوفير الدعم الفني المجاني.



من ناحية أخرى، تقدم حلول Google Cloud مجموعة من الخدمات التي تستهدف قطاعات مختلفة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والخدمات المالية والقطاعات الأخرى.