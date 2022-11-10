ما يجب أن نفعله بمجرد الاستيقاظ لضمان الشعور باليقظة طوال اليوم؟



شارك عالم الأعصاب في جامعة ستانفورد د.أندرو هوبرمان ثلاث «حيل» يمكن إضافتها إلى الروتين الصباحي للمساعدة في الاستيقاظ والشعور بالنشاط طوال اليوم.

وأوضح هوبرمان أن عادات نومك وروتينك الصباحي يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على تركيزك وحالتك المزاجية.

وقال هوبرمان إن الحصول على الضوء الطبيعي بعد الاستيقاظ مباشرة والقيام بالأنشطة التي ترفع درجة حرارة جسمك يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة والنشاط.



- اخرج في أقرب وقت ممكن: قال هوبرمان إن الحصول على نوم جيد هو أهم شيء يمكنك القيام به لتشعر أنك في أفضل حالاتك في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن إعداد نفسك لدورة نوم رائعة يبدأ فور استيقاظك. وأفضل شيء يمكن القيام به لإعطاء يومك بداية سريعة، وفقا لهوبرمان، هو الخروج من المنزل في غضون الساعة الأولى من الاستيقاظ لمدة 5 إلى 10 دقائق على الأقل، من أجل تنشيط تعزيز الجسم الطبيعي لمادة كيميائية تسمى الكورتيزول.

كما أن الحصول على ضوء الشمس في الصباح يطلق الدوبامين أيضا، وفقا لهوبرمان، والذي سيجعلك تشعر بمزيد من الحماس طوال اليوم.



- أخّر تناول الكافيين في الصباح: قال هوبرمان إن هناك طريقة أخرى يمكنك أن تشعر بها بمزيد من اليقظة على مدار اليوم وهي الانتظار لمدة ساعة إلى 90 دقيقة بعد استيقاظك لتناول الكافيين، بدلا من تناوله على الفور.

وأشار إلى أنه عندما نشعر بالنعاس، فذلك لأن مادة كيميائية تسمى الأدينوزين تتراكم في دماغنا وتطلب من أجسامنا النوم، والكافيين يمنع الأدينوزين من التنشيط في الدماغ. وأوضح هوبرمان: «إذا استيقظت في الصباح ولم تنم بالقدر الذي كنت ترغب فيه وما زلت تشعر بالنعاس، فهذا يعني أنه لا يزال لديك تراكم للأدينوزين في نظامك».

وإذا كنت معتادا على تناول القهوة فور الاستيقاظ والانتظار لفترة طويلة لاستهلاك الكافيين يبدو أمرا شاقا للغاية، فإنه يمكنك البدء ببطء في تأخير وقت شرب القهوة بمقدار 15 دقيقة كل يوم.



- قم بزيادة درجة حرارة الجسم الأساسية: ترتفع درجة حرارة أجسامنا بشكل طبيعي قبل أن نستيقظ حتى منتصف النهار ثم تنخفض بعد ذلك إلى أدنى نقطة لها في منتصف الليل، وفقا لهوبرمان.

وتابع: «الهدف هنا هو زيادة درجة حرارة الجسم من أجل الاستيقاظ وتقليل درجة حرارة الجسم من أجل النوم».

وقال: «عندما تجمع بين التعرض للضوء والتمارين الرياضية والمياه الباردة في الصباح الباكر، فإنك ترفع حرارة جسمك».



المصدر: «بزنس إنسايدر»