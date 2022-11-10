مضادات الأكسدة في الشاي تحمي من الخرف



خلصت إحدى الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يحمي من مرض الزهايمر، لما يحتويه من مضادات للأكسدة.

ويأتي المشروب العشبي غنيا بمركبات الفلافونويد المسماة بمضادات الأكسدة - وهي مواد كيميائية نباتية تساعد على حماية النباتات من السموم البيئية.



ومع ذلك، فإن هذه المواد الكيميائية النباتية توسع أيضا قوتها الوقائية للبشر، حيث وجدت الدراسة أنها كانت قادرة على تقليل اللويحات المرتبطة بقوة بمرض الزهايمر.

ويقدم الكاتيكين خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تكون السبب وراء قدراتها على إزالة البلاك. وفي دماغ مثل هذا، تتجمع مستويات غير طبيعية من بعض البروتينات التي تحدث بشكل طبيعي معا لتشكيل لويحات وتعطيل وظيفة الخلية. وهذا هو المكان الذي تتدخل فيه الأشياء الجيدة في الشاي الأخضر بقدرتها على تقليل تكون اللويحات.



وعلاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن المواد الكيميائية النباتية قادرة على القيام بذلك مع القليل من الآثار الجانبية أو من دونها. وإذا لم تكن من محبي الشاي الأخضر، فلا يزال بإمكانك جني هذه الفوائد من الأطعمة والمشروبات الأخرى.



ووجد الباحثون أن المركبات الأخرى، بما في ذلك ريسفيراترول، والكركمين، ودواء السكري ميتفورمين وسيتيكولين، تمنع أيضا تكوين اللويحات.

ويوجد الريسفيراترول في العنب البري، بينما يختبئ الكركمين في التوابل الصفراء المعروفة باسم الكركم. ويوجد سيتيكولين في اللحوم العضوية والبيض والدجاج والأسماك والفول السوداني.



المصدر: «إكسبريس»