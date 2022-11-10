محمد راتب



أعلن المدير المعين في تعاونية الصليبيخات والدوحة م.مشعل الرويسان، عن زيادة وديعة الجمعية بـ 200 ألف دينار، ليصبح الإجمالي 3.5 ملايين، مما يعكس قوة المركز المالي للجمعية، مشيرا إلى أن خطوة زيادة الوديعة تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الشاملة لتعزيز المركز المالي للجمعية. وأوضح عقب افتتاحه مهرجان مستلزمات البر، أنه تم توفير قاعة متكاملة من المستلزمات والمكشات بأسعار التكلفة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في الأدوات والمستلزمات البرية، مشيرا إلى أنه تم وضع القاعة بجانب فرع لوازم العائلة في منطقة الصليبخات حتى تكون جميع الأدوات الكهربائية والصحية ومستلزمات البر في مكان واحد لتخفيف العناء عن الأهالي. وذكر أن وزارة الشؤون وافقت على تسيير رحلة عمرة لمساهمي الجمعية، وسيتم طرح مناقصة رحلة العمرة على الشركات المتخصصة في مجال السفريات والسياحة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وبعدها يتم فتح مظاريف العطاء بإشراف الوزارة ليتم فتح باب تسجيل المساهمين لاحقا.