أقامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت ممثلة بإدارة التسجيل ورشة عمل تدريبية لموظفين مكاتب التوجيه والإرشاد بمختلف كليات جامعة الكويت، في مركز نظم المعلومات بجامعة الكويت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 نوفمبر الجاري، قدمتها رئيسة قسم الجدول الدراسي مي المفتاح.



وتهدف إدارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل من خلال طرح مثل هذه الورش التدريبية، إلى خدمة طلبة جامعة الكويت بالدرجة الأولى من خلال تدريب الموظفين والكوادر الإدارية المؤهلة في مكاتب التوجيه والإرشاد، كما تضمنت الورشة شرحا تفصيليا للموظفين حول عملية إدخال الجدول الدراسي على نظام معلومات الطالب بأسرع وقت وأقل جهد ممكن، لتتمكن الكليات من إجراء التعديلات اللازمة على الجدول الدراسي من دون استخدام المراسلات الورقية خلال فترة محددة، إضافة إلى تطبيقات عملية على البرامج الإلكترونية المستخدمة لنظام معلومات الطالب.