حنان عبدالمعبود



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من (N5) في القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية والتي تشتمل على (328) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 14/4/2018.



وذكرت المؤسسة أن توزيع البطاقات سيكون اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل 10 و13 الجاري، وسيتم توزيع بطاقات الاحتياط يوم 14 منه، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 16 الجاري، داعية المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



علما بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



كما يرجى من السادة المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة 9 صباح يوم الاثنين 14 الجاري، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي أسماء المخصص لهم في هذا الإعلان:



٭ ياسر راشد سعود ماطر



٭ أحمد عبدالرحيم علي الكندري



٭ عزيزة سعود مبارك المجدلى واختها



٭ محمد غازي جاسي العازمي



٭ أحمد سالم فالح العازمي



٭ جابر حسن عبد الجبار القلاف



٭ عبد الله الهذيلى عبيد فهد



٭ فهد غانم سعيد غدوف الهاجري



٭ عبيد سعود عبيد العتيبي



٭ حسن محمد سعيد نديل العجمي



٭ علي محمد علي العجمي



٭ محمد عبدالله درويش صالح



٭ بدر محمد ثقل الدوسري



٭ ثامر سعد رجا العازمي



٭ محمد عيد سعد العازمي



٭ أحمد عيد سعد العازمي



٭ ملحه هاجد عتيج العتيبي وابناؤها



٭ حمود فجرى حمود القريافي



٭ خالد مبارك محمد العازمي



٭ ثامر بهاء عبد القادر الإبراهيم



٭ منصور سعد رغيان العازمي



٭ باقر حسين محمد



٭ محمد فجرى حمود القريافي



٭ عبد الله سليمان محمد الشيباني



٭ حسين عابد عبدالله عبدو



٭ مشعل فارس ضافي القحطاني



٭ عبيد منصور حمود القريافي



٭ ناصر سعد حمود القريافي



٭ أحمد حمد بداح العازمي



٭ أحمد فجرى حمود القريافي



٭ أحمد جمال عثمان الايوبي



٭ طاهر مصطفى فاضل الشيرازي



٭ مرزوق شبيب سالم العازمي



٭ يوسف علي حسين الصالح



٭ فهد لافي سعيد العازمي



٭ نايف غصاب محمد العازمي



٭ علي حسين مسعود المري



٭ إبراهيم عيد ماطر



٭ يوسف سالم علي العازمي



٭ سلطان سعود مصبح العازمي



٭ سالم حمد سالم العازمي



٭ خالد محمد علي العجمي



٭ طلال صقر شويمي العازمي



٭ وليد حامد تركي الشمري



٭ جابر علي مبارك العازمي



٭ فهد شافي نحيطر العازمي



٭ سعد حمد بداح العازمي



٭ خالد عبد العزيز أحمد عبد الله محمد



٭ محمد عدنان تركي الفصام



٭ سلطان سعد محمد عبيد



٭ محمد راشد فالح الميع العازمي



٭ خالد لافي شلاش العازمي



٭ عبدالمحسن علي محمد البديوي



٭ عبد الله ثميل بشير العنزي



٭ حمد حمود هلال المطيري



٭ محمد قبلان ناصر غربين



٭ مجبل عيد سعد العازمي



٭ محمود علي حسن الريس



٭ حسن عبدالله حسن الجارالله



٭ محمد عبد الله جعفر الكندري



٭ ناصر عادل ماجد بورسلي



٭ فيصل خالد فيصل العنزي



٭ عبدالله عادل عبدالله الحسينان



٭ قبلان فلاح قبلان العازمي



٭ جمال طلحة سليمان فهد البلوشي



٭ عادل خالد مطلق القريافي



٭ خلفان محمد خلفان كنعان



٭ عبد الله حمود فهد الخالدي



٭ أحمد مجيد عباس دشتي



٭ وليد سليمان فضالة أحمد



٭ عبد العزيز عبدالله عبد الهادي شبيب



٭ خالد ماجد شجاع العتيبي



٭ محمد سعود أحمد العبدالهادي الدوسري



٭ ماجد عدنان ماجد بورسلى



٭ محمد صالح حسين العازمي



٭ راشد هادي سعود العازمي



٭ يحيى عبد الرزاق إبراهيم المحبوب



٭ وليد مجيد حميد محمد



٭ مشعل حسين مسعود المري



٭ سند لافي سند الجميلي



٭ وليد خالد يوسف القحطاني



٭ طلال فيصل رشيد حبيليص



٭ محمد حسين عيدان محميد المحميد



٭ عبدالله براك عبدالمحسن الفهد



٭ طلال عطشان عزاره الضفيري



٭ خالد عوض سعد الحربي



٭ فهد وليد علي بارون



٭ ناصر بدر مسفر الديحاني



٭ نايف جمعان فلاح العازمي



٭ بدر خالد خلف البابطين



٭ عبد العزيز فهد ضيف الله العتيبي



٭ حمد لافي حمد العازمي



٭ علي زيد عويد العازمي



٭ سعود منصور محمد الدوسري



٭ علي حسين علي داود



٭ جراح خالد عيد العنزي



٭ سعد رياض سعود الرباح



٭ عبد الله عبد الحميد راشد الملا محمد



٭ بندر فهيد جار الله العجمي



٭ عبد الله يوسف محمد اكبر بن علي



٭ صلاح محمد ظاهر العازمي



٭ عبد الله أحمد عبد علي حيدر عبد علي



٭ عبدالله فهد عبدالله الدوخي الصانع



٭ علي بدر عبد العزيز العويس



٭ محمد فلاح قبلان العازمي



٭ أحمد محمد سليمان الفهد



٭ محمد سليمان محمد العتيبي



٭ عبد الله بكر سليم الديحاني



٭ يعقوب عماد صالح بوحمد



٭ بدر علي مبارك مرزوق



٭ راشد فهد محمد العازمي



٭ يحيى عادل يوسف اليوسف



٭ عبدالله مطر مفضي الشمري



٭ فالح سعود شجاع العتيبي



٭ حسين ياسين دلي عودة



٭ عيسى سلمان عيسى العود



٭ سفر فهد سعود سفر السهلي



٭ عبدالله صالح عبدالله الحمادي



٭ ناصر محمد سعد الدوسري



٭ نايف فهد رومي الظفيري



٭ عبدالعزيز نايف مبارك المطيري



٭ فواز مرزوق صياح العتيبي



٭ عبدالرحمن محمد سعد السويلم



٭ عباس فاضل عباس عبدالرحيم



٭ جراح ناصر سالم العازمي



٭ عبد الله لافي جليدان الحريجي



٭ ناصر ماجد مفرج الدوسري



٭ عبدالرحمن بدر صالح الحوال



٭ محمد مبارك فالح العازمي



٭ علي صالح شريم العجمي



٭ عيسى يعقوب حسين الكندري



٭ أحمد عدنان طاهر الحرز



٭ محمد سعد عايش الحسيني



٭ محمد نبيل عبدالرحمن الزواوي



٭ مشعل فهد مشعل العتيبي



٭ مبارك مطلق هادي الرشيدي



٭ مصعب نواف عواد الزعبي



٭ عبدالعزيز يوسف حسن ابل



٭ عبد اللطيف داوود سليمان الخنيني



٭ مسفر مناحي عاطف العجمي



٭ ثامر عايد صالح الرشيدي



٭ أحمد فاضل عباس عبد الرحيم



٭ ماجد فهيد فالح الملعبي



٭ بدر علي محمد المساعد



٭ أحمد صالح إبراهيم حسين



٭ سعد خالد أحمد الصالح



٭ خالد جلوي ناصر العازمي



٭ حمد علي محمد العجمي



٭ خليفة وليد خليفة السويدان



٭ مشاري إبراهيم راشد الحفيتي



٭ عبد الله فهد عبد الله العجمي



٭ عيسى محمد علي الهولى



٭ حسام راشد سعد العصفور



٭ مشاري صلاح محمد الحداد



٭ نجيب محسن عبدالرضا عوض



٭ أحمد عبد الخالق حسين الفرج



٭ عبدالله عدنان عبدالله بن غيث



٭ عبدالرحمن عبدالله فالح القحطاني



٭ نواف عبد الله جريدى الرشيدي



٭ عبدالرحمن منيف عبدالرحمن الهاجري



٭ عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودري



٭ خليفة علي حسين عبدالله



٭ ماجد مدهش محمد المطيري



٭ فيصل محمد مناور المطيري



٭ إبراهيم مرزوق عواد العازمي



٭ محمد فهد أحمد سيد يوسف



٭ عبدالرحمن فهد عبدالرحمن التنيب



٭ سالم فهيد خالد العجمي



٭ عمر مصطفى محمد الكندري



٭ حمد طارق حمد الشطي



٭ حيدر فلاح حسن ماحسين



٭ محمد عيسى عبد الصمد عبادي



٭ بدر عبدالله بدر المطيري



٭ محمد نور عماد عجاج



٭ علي شافي نحيطر العازمي



٭ خالد جابر عيد العازمي



٭ حمد أيمن خالد الرويشد



٭ بدر ناصر جمعة الكعاك



٭ محمد سعد بريدان العازمي



٭ عثمان مفرج فلاح العازمي



٭ عبدالرحمن شاكر فليحان العنزي



٭ عبد العزيز جاسم علي السيف



٭ فواز مزيد طالع المطيري



٭ أحمد محمد سعيد المحمد



٭ محمد ماجد عبد العزيز الحمزة



٭ منصور عبد الله محمد العجيل



٭ عبد العزيز سامي محمود الربيعه



٭ معن أحمد عبد الكريم البدر



٭ عبد العزيز عياد سليمان العازمي



٭ عبدالله إبراهيم عبد علي مهنا الخليفة



٭ يوسف عبد الله صالح التنيب



٭ منيف جعفر سعد الهاجري



٭ بدر ناصر حمد القحطاني



٭ علي إبراهيم يوسف الشيبة



٭ حمد جميل ناصر سعود العازمي



٭ نواف حسن عبد النبي الصايغ



٭ عبد العزيز هشام عبد العزيز الزامل



٭ بسام نايف لافي الديحاني



٭ إبراهيم سليمان مبارك الكويران



٭ فيصل محمد فهاد القحطاني



٭ يوسف أحمد مفرح الاسود العازمي



٭ محمد سالم محمد الجبر



٭ اشرف إبراهيم عبدالوهاب البناي



٭ عمار محمد عباس عيدان عباس



٭ مشاري عبدالله إبراهيم العتيبي



٭ عبد الله ساير راكان الظفيري



٭ فوزان فيصل عبد اللطيف الفوزان



٭ محمد علي محمد الزعبي



٭ مساعد عبد الله جعفر الكندري



٭ عمر بدر عبد اللطيف بن ناجي



٭ عايض مطلق متروك العتيبي



٭ فيصل مطلق شليويح المطيري



٭ عبدالله مشعل خلف المسفر



٭ فيصل عبد الله علي الصفار



٭ فاضل رضا علي ميرزا



٭ نايف عادل سالم السويلم



٭ مشاري مسعد حمدي الديحاني



٭ فهد فالح سيف العازمي



٭ عبدالرحمن راشد علي عبدالله



٭ فهد حزام فواز العنزي



٭ محمد مناحي ذعار المطيري



٭ أحمد سعد عبد العزيز العويش



٭ سعد محمد عبدالله العجمي



٭ فلاح محمد فهد العجمي



٭ عيد دكام عيد العجمي



٭ عبدالرحمن عماد عجاج



٭ عبدالعزيز سيد عدنان سيد مهدي قتالي



٭ سعود هادي سعيد الهاجري



٭ نايف هذال سعد المطيري



٭ عبدالعزيز إبراهيم علي السويلم



٭ سعد فهد فهاد المقبول



٭ إبراهيم عصام جاسم العبيد



٭ أحمد عبدالله عبدالوهاب الدوسري



٭ حسين جاسم محمود المعراج



٭ سالم يوسف خليفة الخرينج



٭ نهار ناصر محمد الهاجري



٭ محمد مخلد فالح العازمي



٭ طارق محمد مرزوق العنزي



٭ سلطان عيد حمود العتيبي



٭ شاهين عبد الله عمران بنوان الغنيم



٭ عبدالرحمن محمد عبدالله المطيري



٭ عبدالعزيز سعود حمود الديحاني



٭ سالم صباح غلوم سالم



٭ عيسي عادل جواد الصايغ



٭ عبدالله جابر عبدالله الكندري



٭ صباح عبدالرحمن صباح العلي



٭ عبدالعزيز إبراهيم خميس الغريب



٭ عبدالرحمن سالم سعيدان السليماني



٭ محمد ناصر يوسف رجب



٭ عبدالله جليل إبراهيم إبراهيم



٭ حسين هاني اسماعيل جرخي



٭ حمد سعيد ساعد الحريجي



٭ إبراهيم جمعة محسن الشمري



٭ خالد عبود مسلم العازمي



٭ أحمد عبد المحسن سعود السنعوسي



٭ علي عدنان غلوم بولند



٭ أحمد عبدالرزاق نصيب الدرعي



٭ ناصر بدر فلاح العازمي



٭ يوسف إبراهيم خليل الشطي



٭ عبد الرزاق عبد اللطيف عبد العزيز جاسم صادق



٭ عبد الرحمن عبد الله أحمد السلطان



٭ بدر سلطان مبارك السلطان



٭ إبراهيم أحمد فهيد العازمي



٭ عبد العزيز سعد مشيعيب المطيري



٭ ماجد عبد الرحمن سعد الشاهين



٭ فواز عبد الله محمد الفضلي



٭ عبد الله سرور هواش العتيبي



٭ فهد سامي عمار العميره



٭ عبدالرحيم محمد عبدالرحيم العوضي



٭ أحمد حسين علي الصعيليك



٭ علي حسين علي عبد الله



٭ عبد اللطيف عبد الرحمن راشد المرشد النملان



٭ سالم بدر سالم الرشود



٭ سالم شلاش سالم المنزل



٭ محمد بدر عبدالله الكفيف



٭ بدر باسل بدر الشطي



٭ طلال هشام يوسف الزيد



٭ ثامر منصور داخل الفضلي



٭ سعود بدر ناصر العتال



٭ سعد هادي فهد العجمي



٭ محمد سعد مقعد العتيبي



٭ خالد جمال حمد العمار



٭ أحمد علي عبدالله الصفار



٭ حسين باتل ناصر الهران



٭ محمد عبد الله عيسى الجناع



٭ عبد الرحمن عدنان سليمان البالول



٭ عبد الله عيد حبيب البناقي



٭ سعود عبدالعزيز فهد العسلاوي



٭ أحمد صلاح أحمد مراد الكندري



٭ ناصر حمود فالح الحتيته المطيري



٭ عيد ناصر فلاح العازمي



٭ عبد العزيز عامر مخلف العنزي



٭ حمود مبارك راجس العدواني



٭ فايز مرضى حسين العنزي



٭ محمد خالد جاسم الفريح



٭ محمد شبيب محمد العازمي



٭ سليمان محمد سليمان الحميدان



٭ عبد المحسن شاكر إبراهيم القطان



٭ عبدالله لافي مطلق العتيبي



٭ منير محمد فهد العتيبي



٭ مساعد عصام ياسين محمد



٭ فيصل عبد الرزاق مبارك السليم



٭ محمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي



٭ عبدالرحمن ماهر أحمد حسن



٭ علي امير طاهر الشمالي



٭ مبارك كريمان صعفق الظفيري



٭ علي عبد الله عبد الرضا عباس



٭ وليد خالد سويد الشمري



٭ عبدالعزيز جابر عبدالعزيز العنزي



٭ عبدالله عبدالوهاب طاهر الحرز



٭ يوسف سيف محمد العازمي



٭ يوسف محمد مبرك العازمي



٭ عبدالعزيز حسين محمد العازمي



٭ أحمد سلطان بندر العتيبي



٭ محمد أحمد حسين دشتى



٭ عثمان عبدالله راشد الحسيني



٭ أحمد حزام القفيلى المطيري



٭ علي فهد عامر الخصيلى



٭ عثمان عبدالعزيز حاجي أحمد



٭ عبد الله خليفة جاسم الفضالة



٭ عبدالعزيز مصطفى رجب رضا



٭ عمر مفيد خالد عيد



٭ رباح سعود عبدالعزيز الرباح



٭ ناصر سلطان طاهر الشمري



٭ محمد سعد فهد النصافي



٭ عذبي عادل مطر الزيد



٭ عبد العزيز جاسم محمد أكبر



٭ عبد الله بدر حمد العجمي