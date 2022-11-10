خطف نادي برشلونة 3 نقاط مهمة في تعزيز صدارته عندما حقق فوزا صعبا بـ 10 لاعبين على مضيفه أوساسونا 2-1 الثلاثاء بعد طرد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب «أل سادار»، سجل هدفي برشلونة بيدري (48)، والبرازيلي رافينيا بعد تمريرة رائعة من الهولندي فرانكي دي يونغ (85)، فيما أحرز دافيد غارسيا هدف أوساسونا الوحيد (6).



وبهذا الفوز، عزز برشلونة صدارته للترتيب مع 37 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني والذي يستضيف قادش اليوم، فيما بقي أوساسونا على 23 نقطة في المركز السادس.



وشهدت المباراة أيضا تلقي جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بطاقة حمراء في مقاعد البدلاء بسبب اعتراضه على قرارات الحكم عقب صافرة نهاية الشوط الأول وقبل الدخول إلى غرف التبديل.



من جانبه، أبدى المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز سعادته بالانتصار القاتل ضد أوساسونا، وقال: «أخبرت اللاعبين في الاستراحة أنه بإمكاننا السيطرة على المباراة بـ 10 لاعبين، ويجب أن نكون أذكياء، وقد كان التكتيك أن نلعب بصفين من 4 لاعبين مع وجود فيران توريس أو أنسو فاتي في المقدمة، وحققنا انتصارا جيدا جدا وبشجاعة، واحتفلنا كثيرا في غرفة تغيير الملابس، نظرا لصعوبة الفوز بـ 10 لاعبين».



وعن رأيه في أداء الحكم خيل مانزانو، أكد تشافي أن قراراته غير عادلة، وقال: «نشعر بالأذى، فالهدف الأول الذي سجله أوساسونا لم يكن ركلة ركنية من الأساس، ثم جاء خطأ وطرد ليفاندوفسكي».



من جهته، أكد مدرب أوساسونا جاكوبا أراساتي على شعوره بالضيق الشديد بعد الخسارة وقال عقب المباراة: «لقد انقلبت الأوضاع أمامنا، كنا نقوم بالأمور بشكل جيد، وبعدها تعرضوا للطرد ولكننا كنا نعلم أن مهاراتهم الفردية قادرة على إدراك التعادل أو ربما الفوز، كان ينقصنا القليل من التصميم لنكون أكثر دقة».



وحول هدف بيدري الذي أدرك من خلاله «البارسا» التعادل بعد مرور 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، قال: «بالتأكيد كان السبب في إعطائهم مزيدا من الحافز، لقد منحهم مزيدا من الراحة، قاموا بعمل جيد بـ 10 لاعبين»، مضيفا: لا يمكنني تحمل ما حدث لأننا نادرا ما سنحصل على فرصة كهذه للفوز.

إلى ذلك، احتل أتلتيك بلباو المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه بلد الوليد 3-0، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما بقي بلد الوليد عاشرا مع 17 نقطة.



وفي مباراة ثالثة تغلب جيرونا على مستضيفه إلتشي 2-1.