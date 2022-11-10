الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، حيث كانت البداية بالمنتخب الأرجنتيني الذي وصل إلى الدوحة بوفد يضم رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو فابيان تابيا، والمدرب ليونيل سكالوني وطاقمه التدريبي- المكون من لاعبي كرة القدم السابقين بابلو أيمار، وروبرتو أيالا، وبعض لاعبي المنتخب، ومن المقرر أن يسافر سكالوني، اليوم إلى أبوظبي لقيادة تدريب المنتخب الأرجنتيني الذي سيكون مفتوحا الاثنين المقبل استعدادا لخوض اللقاء الودي مع منتخب الإمارات 16 نوفمبر الجاري في ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، قبل العودة مجددا إلى الدوحة لخوض كأس العالم.



ووفقا لآخر تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ستصل المنتخبات تباعا إلى الدوحة، فمن المتوقع أن يصل المنتخب الأميركي اليوم، ويليه المنتخب المغربي بكامل نجومه تحت قيادة مدربه وليد الركراكي 13 نوفمبر، ثم تتوالى وصول المنتخبات حيث سيصل أربعة منتخبات وهي تونس وكوريا الجنوبية وإيران وسويسرا يوم 14 نوفمبر، وأربعة منتخبات يوم 15 نوفمبر وهي الدنمارك وهولندا وإنجلترا والإكوادور، ويوم 16 نوفمبر تصل منتخبات السنغال وويلز وفرنسا حامل اللقب والأرجنتين قادما من الإمارات بعد خوض المباراة الودية أمام المنتخب الإماراتي، ويوم 17 تصل منتخبات السعودية وألمانيا وپولندا والمكسيك وكندا، ويوم 18 يصل كل من بلجيكا وإسبانيا واليابان الذي كان من المفترض أن يصل بتاريخ 7 نوفمبر إلا أنه قام بتأجيل وصوله، ويصل أيضا المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية لكأس العالم روسيا 2018، ومنتخب كوستاريكا، ويوم 19 نوفمبر سيكتمل عقد جميع المنتخبات المشاركة في المونديال بوصول جميع المنتخبات حيث سيصل كل من الكاميرون والبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وصربيا والأوروغواي والبرازيل.



إلى ذلك، تنطلق اليوم بطولة كأس حكام «فيفا» بإقامة الجولة الأولى حيث يلتقي فريقا الغرافة والخور في الـ4:30 مساء على ملعب قطر رقم 1، وتقام المباراة الثانية بين أم صلال والدحيل على نفس الملعب في الـ 7:30 مساء، وتستكمل الجولة بإقامة مباراتين يوم الجمعة بين المرخية والشمال، والعربي وقطر، ومباراتين يوم السبت بين الريان والأهلي، والوكرة والسيلية، وبطولة كأس حكام «فيفا» هي بطولة تقام على هامش معسكر حكام المونديال في نادي قطر القطري، والذي يقيمه الحكام المشاركون في إدارة كأس العالم، وهم 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو، من بينهم 13 حكما عربيا.