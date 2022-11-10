استطاعت حملة (نور بوبيان 5) التي ينظمها بنك بوبيان في جمهورية موريتانيا الإسلامية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين، تأكيد دور الكويت الخيري والإنساني والمشهود له على مستوى العالم من خلال تحقيقها لأهدافها سواء من خلال إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) أو من خلال أنشطتها الخيرية الأخرى.



ولم تعد حملة نور بوبيان مجرد حملة لإجراء عمليات إعادة البصر بل تعدت ذلك لتصبح واحدة من أهم الحملات الإنسانية التي ترسخ لاسم الكويت كرائدة للعمل الخيري في مختلف بقاع الأرض.



وتمكنت الحملة التي استمرت لقرابة الأسبوع في جمهورية موريتانيا الإسلامية أن تستحوذ على اهتمام واسع سواء في الكويت أو موريتانيا من خلال الأنشطة الواسعة والمتعددة التي قام بها وفد الحملة المكون من عدد كبير من الأطباء المتخصصين في العيون ومتطوعي بنك بوبيان والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين.



جمهورية موريتانيا الإسلامية



تعتبر موريتانيا التي استهدفتها الحملة واحدة من الدول التي يمكن وضعها ضمن قائمة الدول المجهولة بالنسبة للذين لا يعرفون أنها واحدة من الدول العربية والإسلامية بل انها توصف بأنها بلد المليون شاعر بسبب انتشار الشعر العربي الفصيح بين مختلف أفراد الشعب.



وجاء اختيار هذا البلد ليكون المحطة الخامسة في سلسلة حملات نور بوبيان التي انطلقت في مطلع عام 2016 كفكرة للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد الذي أراد ان يرسخ لاسم البنك في مجال الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية بشكل مختلف ومؤثر.



وبالفعل عملت إدارة العلاقات العامة في البنك على الترتيب للفكرة وإخراجها للنور بالتعاون مع مبادرة دينارين والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وبعد عمل امتد لقاربة العام خرجت الفكرة إلى النور لتنطلق أولى حملات نور بوبيان إلى النيجر في ديسمبر 2016 بمشاركة 20 متطوعا من الأطباء وشباب البنك والهيئة ودينارين.



وعلى مدار 4 سنوات متتالية 2016 إلى 2019 عملت الحملة على إعادة النور لأكثر من 10 آلاف شخص في النيجر وأوغندا إلا ان جائحة كورونا عطلتها لعامين لتعود مرة أخرة وبقوة إلى موريتانيا في العام الحالي.



ويعتبر مرض المياه البيضاء الذي يؤدي إلى ضعف في البصر في بعض الحالات إلى العمى الكامل من الأمراض الأكثر انتشارا في أفريقيا على الرغم من ان تكلفة علاجه بسيطة جدا لا تتجاوز 45 دينارا.



برنامج حافل



وتميزت حملات نور بوبيان على مدار السنوات الماضية بكونها تتجاوز مجرد كونها حملة لعميلات إعادة البصر أو إزالة المياه البيضاء لتصبح حملة متكاملة تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.



وفي موريتانيا وخلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر الماضي قامت الحملة بتقديم 10 منح دراسية للماجستير والدكتوراه في تخصص العيون من أجل إعداد مجموعة من الأطباء في موريتانيا ليتمكنوا لاحقا من إجراء هذه العمليات ومساعدة الفرق الطبية التطوعية التي تأتى إليهم من مختلف أنحاء العالم.



كما تضمنت أيضا توزيع أكثر من 1500 نظارة طبية للأطفال والكبار بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة انطلاقا من شعار الوقاية خير من العلاج، كما تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة ومن بينها لقاءات مـــــع الأيـــتام والأرامــل وذوي الاحـــتياجات الخاصة والمكفوفين إلى جـــانب زيارة المعالم الإسلامية في مــــوريــتانيا ولقاء طلاب الجامعات وغيرها.



فعاليات عديدة



وتم خلال الحملة تنظيم مسابقة رتل مع بوبيان في موريتانيا بمشاركة أكثر من 400 مشارك من الجنسين من سن 8 سنوات، حيث اعتبرت المسابقة واحدة من كبرى المسابقات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.



وتم أيضا وضع حجر الأساس لإحدى مدارس مبادرة دينارين إلى جانب تدشين إحدى الآبار في القرى البعيدة والتي تكفلت بها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مما يمكن أكثر من 5 آلاف أسرة الاستفادة من المياه النقية.



كما تم تنظيم العديد من ورش العمل التي شهدت حضورا من ممثلي الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص الموريتاني ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.



دور كبير لسفارتنا في موريتانيا



لعب سفيرنا لدى جمهورية موريتانيا الإسلامية ابداح مقعد الدوسري دورا رئيسيا في إنجاح الحملة من خلال تسهيل كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالوفد حيث رافق الوفد في جميع الفعاليات منذ اليوم الأول للحملة، ولعب جميع أعضاء السفارة دورا رئيسيا في إنجاحها من خلال علاقات السفارة مع مختلف أركان الدولة.



وكان لجمعية اليد العليا الموريتانية دور أساسي في نجاح هذه الحملة كونها التي قامت بكل الأمور اللوجستية والتنظيمية في موريتانيا بقيادة الأمين العام للجمعية د.محمد عبدالرحمن ولد الصبار ومدير الإعلام علي الشيخ.





المتطوعون يمثلون 4 قطاعات



ذكر بنك بوبيان أن المتطوعين في الحملة يمثلون ٤ قطاعات، وهم كمايلي:



6 من الأطباء الكويتيين



11 من متطوعي «بوبيان»



7 من متطوعي الهيئة و«دينارين»



8 من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.





تفاعل واهتمام إعلامي ورسمي



تفاعلت وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية مع الحملة بشكل كبير بحيث كان النشر الخاص بالحملة يتم بصورة يومية لجميع الفعاليات من خلال الصحف والإذاعة والتلفزيون الموريتاني الى جانب وسائل التواصل الاجتماعي.



كما اهتمت الدوائر الرسمية موريتانية بالحملة، حيث شهدت مشاركة 3 وزراء سواء بحضور الفعاليات أو لقاء الوفد وهم وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ووزير الصحة ووزير الأوقاف والتعليم الأصلي إلى جانب عدد من كبار قيادات الدولة هناك.



جمع تكاليف الحملة من 3 محاور



يتم جمع تكاليف نور بوبيان مـن خــلال 3 محاور رئيسية الأول هو نتاج حملة خطوات التي ينظمها البنك في شهر رمضان والتي تقوم على أساس تبرع البنك بدينار مقابل كل خمس دقائق مشي يقوم بها المشاركون في الحملة طوال الشهر الفضيل، والمحور الثاني هو تبرع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأخيرا تبرعات أهل الكويت طوال فترة الحملة.