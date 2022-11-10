عبدالكريم أحمد



قضت محكمة التمييز بالحبس المؤبد لمواطن في العقد الثالث من عمره عن تهمتي الحرق والقتل العمد.



ترجع الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2019، حيث كافحت فرق الإطفاء حريقا شب بغرفة خارجية في منزل بضاحية عبدالله المبارك، وهي مخصصة للسائق، الذي جرى إسعافه لعلاجه من اختناق، غير أنه توفي لحظة وصوله الى المستشفى.



وبالتحقيق في أسباب الحريق الذي امتد للمنزل، تبين أن المتهم أضرم النار عمدا بسكب مادة سريعة الاشتعال بواسطة أحد أبناء صاحب المنزل وهو بحالة غير طبيعية.



وقد أكد أحد أفراد الأسرة أن المتهم هو من يقف وراء الحريق، حيث سبق أن أشعل النار عمدا في المنزل بسبب خلافات مع ذويه.