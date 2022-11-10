محمد الجلاهمة



شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الفروانية في البحث عن لص مجهول قام باستهداف 3 محلات للهواتف النقالة في منطقة الفروانية وخرج بنحو 15 هاتفا ذكيا وعدد من أجهزة الآيباد، فيما قام مالك المحل الذي تعرض لأكثر الاضرار بتسجيل قضية في مخفر شرطة الفروانية.



هذا، وقام الجاني الذي كان ملثما بالتجول بحرية داخل المجمع، حيث نفذ اللص، الذي يبدو من المقاطع المصورة أنه في مقتبل العمر، أول جريمة بسرقة المحل الأول في الرابعة فجرا ثم عاد بعد نحو ساعتين لسرقة محلين آخرين، وكل ذلك تم توثيقه بكاميرات مراقبة، حيث شوهد اللص يرتدي قفازا و«قناعا» ويتنقل بحرية كبيرة داخل المجمع، فيما قام برفع واجهة أحد المحلات بقوة حتى تمكن من الدخول بينما اضطر إلى كسر بابي المحلين الآخرين.



وذكر مصدر مطلع ان المتهم الذي بدا بكاميرات أبيض وأسود مرتديا ملابس بيضاء، وبكاميرات ملونة يرتدي زيا رياضيا أزرق قام في الرابعة فجرا بازاحة الباب الخارجي لأول محل وسرق من داخله نحو 11 هاتفا ذكيا تتجاوز قيمتها 3000 دينار، فيما قام في السادسة صباحا بالعودة إلى المجمع وسرقة محلين آخرين ليحصل على مسروقات تقترب قيمتها من 2000 دينار.



وأشار المصدر لـ «الأنباء» إلى ان حارس المجمع اكتشف واقعة السرقة نحو الساعة السابعة صباحا، حيث قام بالاتصال بأصحاب المحلات التي تعرضت للسرقة والذين سارعوا الى المحلات لحصر المسروقات، لافتا الى ان احد اصحاب المحلات الثلاثة توجه الى المخفر وسجل قضية، فيما صاحبا المحلين الآخرين لم يقوما بالاجراء ذاته.



واشار المصدر الى ان رجال المباحث يمكنهم ضبط الجاني من خلال تتبع خط سيره بكاميرات عديدة منتشرة في محيط موقع المحلات والذي على بعد مسافة قريبة من أحد البنوك.