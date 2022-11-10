أحمد مغربي - علي إبراهيم



كشفت وثائق رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية سددت لصندوق الاحتياطي العام والخزانة العامة للدولة أكثر من 2.48 مليار دينار على نحو 14 دفعة منذ شهر نوفمبر 2018 حتى نهاية شهر يونيو الماضي.



وقالت الوثائق إن المبالغ التي سددتها «البترول» جزء من الأرباح المستحقة، والتي تلتزم بتحويلها إلى الخزانة العامة للدولة وفق القانون، ليبقى مستحقا على المؤسسة ما قيمته 7.06 مليارات دينار.



وفي التفاصيل، أظهرت الوثائق أن «البترول» سددت 750 مليون دينار في أول 3 دفعات بواقع 250 مليون دينار لكل دفعة، أما الدفعة الرابعة فبلغت قيمتها 400 مليون دينار، وبلغت قيمة الدفعتين الخامسة والسادسة 250 مليون دينار بواقع 125 مليون دينار لكل منهما، أما الدفعة السابعة فبلغت قيمتها 200 مليون دينار، وبلغت قيمة الدفعتين الثامنة والتاسعة 200 مليون دينار بواقع 100 مليون لكل دفعة، أما الدفعات المتبقية التي تم سدادها فبلغ عددها 5 دفعات سجلت قيمتها الإجمالية 687.7 مليون دينار بواقع 137.5 مليون دينار لكل دفعة.