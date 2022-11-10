دعا مجلس ادارة اتحاد الغرف العربية الحكومات العربية إلى إنشاء سلاسل إمداد من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية.



وطالب الاتحاد، في بيان صحافي بختام أعمال اجتماعات دورته الـ 133 التي عقدت في الكويت اليوم الاربعاء، الحكومات العربية الى تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي والإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى إجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها.



كما دعا الاتحاد الى التيسير على القطاع الخاص لاداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الاعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات مع التركيز على الشباب وشابات الاعمال وتشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.



وأشار إلى أهمية تفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصا البنية التحتية.



وثمن مشاركة المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين مسجلا اعتزاز القطاع الخاص كذلك باحتضان دولة قطر لكأس العالم التي فتحت آفاقا للشركات العربية لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرة.



وأكد ضرورة التزام الدول العربية بتعزيز الاصلاح الاداري لتحقيق الكفاءة في الخدمات للحد من الفساد وتحقيق العدالة والمرونة في ممارسة الاعمال، لافتا الى أن نجاح القطاع الخاص بتأدية مهامه هو نجاح للحكومات العربية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ورفاهية الشعوب.



وتقدم الاتحاد في بيانه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على لقائه وفد رؤساء وقيادات الغرف العربية والقطاع الخاص وعلى توجيهاته السامية بالعمل على دفع مسيرة التنمية في البلدان العربية.