التصويت في انتخابات الكونغرس بالولايات شهد معدلا تاريخيا

الروس انتظروا نتايج الانتخابات لإعلان انسحابهم من خيرسون الأوكرانية

اكد الرئيس الاميركي جو بايدن، ان الشعب الأمريكي تحدث وأثبت أن الديمقراطية هويتنا ، وبعثوا رسالة مفادها أنهم يريدون حماية الديمقراطية وحرية الاختيار.



وقال في مؤتمر صحافي له بعد أن نجح في الحدّ من الأضرار بشكل أفضل من المتوقع في انتخابات منتصف الولاية ، ان الصحافة توقعت موجة حمراء كبيرة لكنها لم تحدث وقد توقعت أن نبلي بلاء حسنا. ووصف الانتخابات بأنها "يوم جيد للديموقراطية" واكد انه لا تزال هناك إمكانية للحفاظ على الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.



واضاف بايدن، ان الإقبال على التصويت في انتخابات الكونغرس بالولايات شهد معدلا تاريخيا. ورأى أن "الانتخابات النصفية شهدت أفضل أداء للحزب الديمقراطي على مستوى حكام الولايات منذ سنوات طويلة.



وتابع، الناخبون كانوا واضحين بأنهم محبطون وتحدثوا بوضوح عن مخاوفهم بما فيها التضخم وأنا أتفهم ذلك نظرا للظروف الاقتصادية في العامين الماضيين، لان أغلبية الشعب الأمريكي يدعمون أجندتي الاقتصادية وأثق أن سياساتي تؤتي أكلها وأن علينا التمسك بها.

وقال بايدن خلال المؤتمر، سأعمل مع الجميع لخدمة الشعب الأميركي، مبديا استعداده "للعمل مع المعارضة الجمهورية لضمان أمن المصالح الأميركية"



واكد الرئيس الاميركي الى ان الحزب الديموقراطي سيحظى بمزيد من الدعم من الشعب الأمريكي حين يتعرف على الإنجازات التي حققناها.



وابدى بايدن تفاؤله بشأن مستقبل الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى.



واكد انه سيستدخم الفيتو في وجه أي قانون يقره الكونغرس ويحظر الإجهاض، منوها الى انه يجب أن نقر إعفاءات ضريبية لفائدة الطبقة العاملة وليس الأثرياء.



وتطرق بايدن في كلمته الى الحرب الروسية الاوكرانية قائلا ، سنواصل مواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا ، وقال من اللافت رؤية روسيا تتراجع في خيرسون بعد يوم من الانتخابات وكنا نعرف أنها تواجه مشاكل عدة ، الروس انتظروا نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ليعلنوا انسحابهم.