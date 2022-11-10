حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أن البلاد ستتأثر في الساعات المقبلة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم في الساعة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 7 أقدام.

كانت توقعت إدارة الأرصاد الجويةأن الطقس سيكون ليلا معتدلا وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.