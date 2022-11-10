دارين العلي

اعتمدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، قرارات تثبيت عدد من موظفي الوزارة في وظائفهم الاشرافية.

وتعتبر هذه الخطوة في اطار الحرص على تسكين المسميات الاشرافية التي تعاني شغورا منذ فترة طويلة ويتم ادارتها بالتكليف والانابة في مختلف إدارات وقطاعات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، خصوصا بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن انهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بوقف شغل الوظائف الاشرافية واستئناف شغل هذه الوظائف ( ندب - تثبيت - نقل ) ، والتي يمنع فيها التكليف لاكثر من عام للموظف.